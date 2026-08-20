هفته‌نامه تاریخی «سنگر آزادی» از جمله نشریات محلی قزوین در سال‌های آغازین دهه ۱۳۳۰ بود که بخش قابل توجهی از محتوای آن به تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوره اختصاص داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه اهدایی مرتضی میرزاحسینی، معمار و پژوهشگر قزوینی، شامل ۲۳ شماره از نشریه‌ای است که در فاصله سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲ در قزوین منتشر می‌شد و مطالب آن بازتاب‌دهنده بخشی از فضای سیاسی، اجتماعی و شهری این استان در یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران است.

این نشریه از سال ۱۳۳۱ به مدت یک سال به‌صورت هفتگی منتشر می‌شد و از شماره ۲۶ تا مردادماه ۱۳۳۲ انتشار آن به‌صورت روزانه ادامه یافت. «سنگر آزادی» در قطع ۲۵ در ۳۹ سانتی‌متر، در چهار صفحه و در چاپخانه اتحاد قزوین به چاپ می‌رسید.

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول این نشریه سیدابوالقاسم مرتضوی (۱۲۹۹–۱۳۷۹)، فرزند سید موسی بزاز، از اعضای حزب ایران و مسئول جمعیت آزادی بود. از همین رو، بخش عمده مطالب «سنگر آزادی» به مسائل سیاسی و اجتماعی اختصاص داشت و در کنار آن، موضوعات و مسائل شهری قزوین نیز در صفحات این نشریه بازتاب می‌یافت.

فعالیت این نشریه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ متوقف شد. دفتر روزنامه که در ابتدای خیابان عبید زاکانی قزوین قرار داشت، پس از کودتا بسته شد و سیدابوالقاسم مرتضوی نیز پس از چند ماه زندگی مخفیانه دستگیر و محکوم شد.

اهدای ۲۳ شماره از این نشریه تاریخی از سوی مرتضی میرزاحسینی، در راستای حفظ و صیانت از میراث مطبوعاتی و اسناد تاریخی استان قزوین صورت گرفته است.

این مجموعه همچنین می‌تواند با فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به منابع دست‌اول، به مطالعات مرتبط با تاریخ مطبوعات، تحولات سیاسی و اجتماعی قزوین و تاریخ معاصر ایران کمک کند.