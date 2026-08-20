مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد امت، شهید آیتالله العظمی امام خامنهای (ره) همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در شهر لیکک برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهمئی گفت: همزمان با فرا رسیدن شب شهادت امام حسن عسکری (ع) مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد امت، شهید آیتالله العظمی امام خامنهای (ره) در شهر لیکک برگزار میشود. حجتالاسلام سید احسان جویبار پور با بیان اینکه این مراسم معنوی امشب پنجشنبه ۲۹ مردادماه در میدان مرکزی شهر لیکک برگزار می شود، افزود: برنامههای پیشبینی شده برای این مراسم شامل سخنرانی، ذکر مصیبت و مرثیهسرایی در سوگ امام شهیدان و عزای امام عسکری (ع) است. رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهمئی در ادامه با اشاره به سخنران ویژه این مراسم، اضافه کرد: حجتالاسلام صلواتی امام جمعه شهرستان، در این آیین به ایراد سخنرانی در خصوص ابعاد شخصیت رهبر شهید انقلاب و فضایل امام حسن عسکری (ع) میپردازد و قرائت زیارت عاشورا و مراسم مرثیهسرایی پایانبخش این برنامه خواهد بود. جویبار پور ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم بهمئی جهت حضور پرشور در این مراسم، خاطرنشان کرد: حضور مردم در این آیین باشکوه، نشاندهنده وفاداری دوباره مردم بهمئی به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبری و تداوم راه شهیدان است.