به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه خبری تک‌کرانچ، شماری از پژوهشگران حوزه امنیت اعلام کردند که OpenAI دسترسی آنان به یک برنامه پژوهش‌های امنیت سایبری را به‌طور ناگهانی لغو کرده است.

برنامه مذکور برخی از محدودیت‌ها و حفاظ‌های امنیتی مدل‌های هوش مصنوعی را برای انجام پژوهش‌های امنیت سایبری حذف می‌کند.

روز چهارشنبه، چندین پژوهشگر در انجمن‌های پشتیبانی رسمی OpenAI و همچنین شبکه اجتماعی ایکس گزارش دادند که دسترسی آنها به برنامه موسوم به Trusted Access for Cyber یا TAC قطع شده است؛ این افراد ادعا کرده‌اند هنگام ورود به صفحه سایبری ChatGPT با پیامی مواجه شده‌اند که اعلام می‌کند هویت آنها قابل تأیید نیست یا حساب کاربری‌ آنها درحال‌حاضر واجد شرایط نیست.

برنامه TAC یک سازوکار ویژه است که از طریق آن، OpenAI به پژوهشگران تأییدصلاحیت‌شده اجازه می‌دهد با محدودیت‌ها و حفاظ‌های امنیتی کمتری نسبت به کاربران عادی، به پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند. شرکت آنتروپیک نیز برنامه مشابه‌ای به نام CVP ارائه می‌دهد.

مشکل فنی عامل قطع دسترسی

درحال‌حاضر مشخص نیست دقیقاً چه تعداد از پژوهشگران با این چالش مواجه شده‌اند؛ بااین‌حال، پنج پژوهشگر چنین مشکلی را گزارش کرده‌اند. یکی از این افراد پیامی از سوی OpenAI دریافت کرده که در آن ذکر شده دسترسی به سطح «Daybreak Blue» (جدیدترین سطح احراز هویت شده در TAC) به دلیل یک مشکل فنی که تعداد محدودی از کاربران را تحت تأثیر قرار داده، لغو شده است.

OpenAI در پیام خود اعلام کرده که این اتفاق یک نقص از سمت شرکت بوده و تجربه‌ای نیست که قصد ارائه آن را داشته باشد. این شرکت از پژوهشگران آسیب‌دیده خواسته است تا مجدداً فرایند درخواست و احراز هویت را انجام دهند.

تمامی پژوهشگرانی که این مسئله را گزارش کرده‌اند، در خارج از آمریکا و اروپا سکونت دارند که نشان می‌دهد این لغو دسترسی ممکن است محدود به مناطق جغرافیایی خاصی بوده باشد. سطح Daybreak Blue که در تاریخ ۱۰ آگوست (19 مرداد) راه‌اندازی شد، امکان دسترسی پژوهشگران به مدل‌های همه‌منظوره پیشرو از جمله GPT-5.6 Sol را با حفاظ‌های سفارشی برای کارهای دفاعی مجاز فراهم می‌کند.