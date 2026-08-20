پخش زنده
امروز: -
مدیر فنی تیم ملی شمشیربازی: کمتر از یک ماه تا آغاز بازیهای آسیایی ناگویا، اردوی تیم ملی شمشیربازی با حضور سابریستهای اعزامی به این رقابتها در یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسعود فتوحی گفت: مرحله جدید اردوی تیم ملی شمشیربازی به مدت یک هفته و زیر نظر محمد رهبری، سرمربی تیم ملی در یزد در حال برگزاری است.وی افزود:در این اردو محمد فتوحی، طاها کارگرپور، نیما زاهدی و نجمه سانجیان، ملیپوشان اعزامی به بازیهای آسیایی، حضور دارند. علی پاکدامن نیز در این مرحله از اردو حضور ندارد.
مدیر فنی تیم ملی شمشیربازی گفت: تیم ملی شمشیربازی قرار است ۲۵ شهریور برای حضور در بازیهای آسیایی به ناگویا ژاپن اعزام شود و مرحله پایانی آمادهسازی ملیپوشان نیز احتمالا در تهران برگزار خواهد شد.فتوحی افزود: ملیپوشان شمشیربازی در تلاشاند با برگزاری اردوهای منظم و آمادهسازی نهایی، با آمادگی کامل راهی بازیهای آسیایی ناگویا شوند.