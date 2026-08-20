به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسعود فتوحی گفت: مرحله جدید اردوی تیم ملی شمشیربازی به مدت یک هفته و زیر نظر محمد رهبری، سرمربی تیم ملی در یزد در حال برگزاری است.وی افزود:در این اردو محمد فتوحی، طا‌ها کارگرپور، نیما زاهدی و نجمه سانجیان، ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی، حضور دارند. علی پاکدامن نیز در این مرحله از اردو حضور ندارد.

مدیر فنی تیم ملی شمشیربازی گفت: تیم ملی شمشیربازی قرار است ۲۵ شهریور برای حضور در بازی‌های آسیایی به ناگویا ژاپن اعزام شود و مرحله پایانی آماده‌سازی ملی‌پوشان نیز احتمالا در تهران برگزار خواهد شد.فتوحی افزود: ملی‌پوشان شمشیربازی در تلاش‌اند با برگزاری اردو‌های منظم و آماده‌سازی نهایی، با آمادگی کامل راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شوند.