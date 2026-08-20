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کتاب عکس «تالاب هورالعظیم: طبیعت، انسان، صنعت» برنده نشان برنز جوایز بینالمللی عکاسی زیپا ۲۰۲۶ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب عکس «تالاب هورالعظیم: طبیعت، انسان، صنعت» اثر پوریا قلیچخانی در دومین دوره از جشنواره بینالمللی عکس زیپا ۲۰۲۶ (Zipa International Photography Awards 2026) موفق به دریافت نشان برنز در بخش کتاب (Book/ Zine) شد.
این کتاب، اثر پوریا قلیچخانی، پژوهشگر حوزه تنوع زیستی، عکاس و موزیسین و مروج تلفیق هنر و محیطزیست است که در سال ۱۴۰۴ توسط خانه فرهنگ و هنر گویا منتشر شده است.
دومین دوره جوایز بینالمللی عکاسی Zyne در سال ۲۰۲۶ با دریافت بیش از ۱۰ هزار اثر از ۶۵ کشور جهان برگزار شد. آثار این دوره در ۱۸ بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند و داوری آنها بر عهده هیئتی متشکل از ۱۶ عکاس و چهره شناختهشده عرصه عکاسی از کشورهای مختلف بود.
کتاب «تالاب هورالعظیم: طبیعت، انسان، صنعت» حاصل یک پروژه عکاسی مستند درباره تالاب مرزی هورالعظیم در استان خوزستان است که طبیعت و تنوع زیستی تالاب، زندگی جوامع محلی و حضور و تأثیر فعالیتهای انسانی و صنعتی در این زیستبوم را در کنار یکدیگر روایت میکند.
قلیچخانی، کارشناس ارشد تنوع زیستی و عضو انجمن عکاسان ایران، در فعالیتهای خود بر پیوند میان هنر و محیطزیست تمرکز دارد و تلاش میکند از ظرفیت عکاسی و دیگر ابزارهای هنری برای روایت طبیعت و مسائل محیطزیستی استفاده کند.