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نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمونهای سراسری با اشاره به رقابت ۱۰ هزار و ۵۴۶ داوطلب گروه علوم تجربی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در استان گفت: ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب امروز و فردا در کنکور سراسری با هم رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمونهای سراسری با بیان اینکه صبح امروز ۱۰ هزار و ۵۴۶ داوطلب در گروه علوم تجربی همزمان با سراسر کشور در کنکور شرکت کردند گفت: عصر امروز نیز هزار و ۲۷۵ نفر در گروه هنر و ۲ هزار و ۷۶۴ نفر در گروه زبانهای خارجی با هم رقابت خواهند.
محمودرضا آقامعالی همچنین افزود: صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۷ هزار و ۵۷۵ نفر در گروه علوم انسانی و ۳ هزار و ۱۷۵ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی در استان گیلان با هم رقابت میکنند.
وی با اشاره به آمار داوطلبان استان گیلان گفت: در استان گیلان ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب در این آزمون شرکت میکنند که از این تعداد، ۶۷.۱ درصد زن و ۳۲.۹ درصد مرد هستند.
نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمونهای سراسری افزود: آزمون در شهرستانهای آستارا، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، فومن، سیاهکل، صومعهسرا، ماسال، املش، بندرانزلی، رودسر، رشت، لنگرود، طوالش، رودبار و لاهیجان برگزار خواهد شد.