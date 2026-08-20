فرماندار تهران در جریان بازدید از مرکز کارآفرینی سرای محله پرستویی، بر استفاده از ظرفیت‌های محلی برای توسعه اشتغال، حمایت از کارآفرینان و توانمندسازی گروه‌های مختلف اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش‌ اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با حضور در مرکز کارآفرینی سرای محله پرستویی محله خزانه، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با کارآفرینان، کارجویان و فعالان این مرکز گفت‌وگو کرد. در این بازدید که با حضور خسروی مشاور امور بانوان فرماندار تهران انجام شد، مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود در مرکز، روند فعالیت‌های کارآفرینی و مسائل و موانع پیش‌روی فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار تهران با اشاره به نقش مراکز محله‌محور در شناسایی ظرفیت‌های بومی، اظهار داشت: مراکز کارآفرینی می‌توانند با شناسایی توانمندی‌های افراد در محلات، مسیر ورود آنان به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار را هموار کنند.

خوش‌اقبال با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت زنان سرپرست خانوار، مددجویان و افراد در معرض آسیب افزود: حمایت از کارآفرینان و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آنان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی همچنین بر بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت سراهای محلات و تقویت پیوند میان ظرفیت‌های محلی، کارآفرینان و دستگاه‌های مسئول برای ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد.