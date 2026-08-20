تولید بیش از ۶ هزار متر مربع فرش دستباف در بروجرد لرستان
رئیس اداره صمت بروجرد از تولید بیش از شش متر مربع فرش دستباف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: هفت هزار و ۳۲ نفر در حوزه ی بافت فرش، گلیم فرش، تابلوفرش و گبه زیر نظر اتحادیههای شهری و روستایی این شهرستان فعالیت میکنند.
حسین عالینژاد با اشاره به اینکه بروجرد مقام اول تولید فرش دستباف را در لرستان دارد، افزود:سال گذشته ۱۴ هزارو ۵۸۱ مترمربع فرش توسط بافندگان لرستانی تولید شد که ۶ هزار و ۷۹۴ مترمربع آن مربوط به بافندگان این شهرستان بود.
وی با اشاره به تولید هزار و ۵۰۲ متر مربع فرش دستباف شهرستان بروجرد در سال جاری افزود: در حوزه شهری ۱۰ آموزشگاه و تعاونی و در حوزه روستایی یک تعاونی فعال با مربیان آموزشی در سطح شهرستان وجود دارد که این هنر اصیل را با طرح و نقشه های متنوع پیش می برند.
رئیس اداره صمت بروجرد بیان کرد: از سال ۱۳۸۶ با آغاز طرح بیمه بافندگان فرش تاکنون،دوهزار و ۹۴۵ نفر به تأمین اجتماعی، بیمه روستایی و سلامت معرفی شده اند که یک هزار و ۱۲۸ نفر با توجه به داشتن سوابق بیمه ۱۰ ساله و حداقل سن ۵۵ سال بازنشسته شده اند.
عالی نژاد گفت: بیمه هزار و ۲۶۴ نفر هم به دلیل غیر فعال بودن و کم کاری در بازرسی حذف شده است و اکنون فقط ۵۵۳ نفر بیمه شده اصلی در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: باید سیاستهای تشویقی مناسبی مانند ایجاد نمایشگاه و بازارهای مشترک داخلی و خارجی، حمایت بیمه ای یارانه ای و اعطای تسهیلات کم بهره در راستای رونق تولید این هنراصیل و ارزشمند اعمال شود.