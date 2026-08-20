به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: هفت هزار و ۳۲ نفر در حوزه ی بافت فرش، گلیم فرش، تابلوفرش و گبه زیر نظر اتحادیه‌های شهری و روستایی این شهرستان فعالیت می‌کنند.

حسین عالی‌نژاد با اشاره به اینکه بروجرد مقام اول تولید فرش دستباف را در لرستان دارد، افزود:سال گذشته ۱۴ هزارو ۵۸۱ مترمربع فرش توسط بافندگان لرستانی تولید شد که ۶ هزار و ۷۹۴ مترمربع آن مربوط به بافندگان این شهرستان بود.

وی با اشاره به تولید هزار و ۵۰۲ متر مربع فرش دستباف شهرستان بروجرد در سال جاری افزود: در حوزه شهری ۱۰ آموزشگاه و تعاونی و در حوزه روستایی یک تعاونی فعال با مربیان آموزشی در سطح شهرستان وجود دارد که این هنر اصیل را با طرح و نقشه های متنوع پیش می برند.

رئیس اداره صمت بروجرد بیان کرد: از سال ۱۳۸۶ با آغاز طرح بیمه بافندگان فرش تاکنون،دوهزار و ۹۴۵ نفر به تأمین اجتماعی، بیمه روستایی و سلامت معرفی شده اند که یک هزار و ۱۲۸ نفر با توجه به داشتن سوابق بیمه ۱۰ ساله و حداقل سن ۵۵ سال بازنشسته شده اند.

عالی نژاد گفت: بیمه هزار و ۲۶۴ نفر هم به دلیل غیر فعال بودن و کم کاری در بازرسی حذف شده است و اکنون فقط ۵۵۳ نفر بیمه شده اصلی در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: باید سیاست‌های تشویقی مناسبی مانند ایجاد نمایشگاه و بازارهای مشترک داخلی و خارجی، حمایت بیمه ای یارانه ای و اعطای تسهیلات کم بهره در راستای رونق تولید این هنراصیل و ارزشمند اعمال شود.