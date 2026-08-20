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فرمانده نیروی انتظامی تویسرکان از دستگیری خانم سارقی که ۴ فقره سرقت طلاجات از دختران خردسال ِ تویسرکان را انجام میداد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوری مقدم، فرمانده نیروی انتظامی تویسرکان گفت: با اقدامات پلیسی، خانم سارقی که حداقل ۴ فقره سرقت طلاجات از دختران خردسال ِ تویسرکان را انجام می داد، دستگیر و به همراه مال خر با حکم قضایی روانه زندان شدند.
سارق با ترفندهایی نظر کودکان را جلب و به محلهای خلوت برده و طلاهای آنها را سرقت میکرد
وی توصیه کرد: از آراستن کودکان به زیورآلات گرانقیمت و رها کردن آنان در معابر و کوچهها خودداری شود و به کودکان آموزش داده شود به افراد ناشناس اعتماد نکنند همچنین خانوادهها باید از تنها گذاشتن کودکان در بوستانها، اماکن عمومی و هنگام مسافرت پرهیز کرده و به آنان بیاموزند درب منزل را به روی افراد غریبه باز نکنند.