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رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان دختر کشور در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره با برگزاری مسابقات سابر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان دختر کشور در اسلحه سابر برگزار شد و چهرههای برتر این بخش در رده انفرادی و تیمی معرفی شدند.
در بخش سابر انفرادی، ۶۰ ورزشکار از ۱۷ استان حضور داشتند که رقابتهای خود را از مرحله مقدماتی در ۹ گروه آغاز کردند. در مجموع ۱۸۹ بازی در مرحله گروهی و ۴۱ بازی در مرحله حذفی برگزار شد.
در پایان این رقابتها، کیمیا هدایتی از یزد عنوان قهرمانی را به دست آورد، هلنا ظرف از تهران نایبقهرمان شد و تارا جمالی از گیلان و اسرا خلیلی از آذربایجان غربی به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در بخش تیمی سابر جوانان دختر نیز ۱۵ تیم به رقابت پرداختند که در پایان، تیم تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، یزد در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای گیلان و توابع تهران به صورت مشترک سوم شدند.
رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان دختر کشور در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره، به یاد دختران شهید مدرسه میناب و در کمپ تیمهای ملی شمشیربازی برگزار شد.
در این مسابقات که به مدت ۶ روز ادامه داشت، مهلا محمدزاده نایبرئیس بانوان فدراسیون شمشیربازی حضوری مستمر در سالن مسابقات داشت و بر روند برگزاری رقابتها و رفع مشکلات اجرایی نظارت کرد.
در پایان نیز مراسم اهدای جوایز نفرات و تیمهای برتر با حضور علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی و جمعی از مسئولان و دستاندرکاران این رشته برگزار شد و از برترینهای رقابتها تقدیر به عمل آمد.