نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در اراک گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۶ هزار و ۸۵۰ داوطلب در پنج گروه آزمایشی و در ۱۲ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی استان مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از امروز، پنجشنبه ۲۹ مرداد، در استان مرکزی آغاز شده و داوطلبان طی دو روز در پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در اراک گفت: از مجموع ۱۶ هزار و ۸۵۰ داوطلب شرکت‌کننده در آزمون سراسری استان مرکزی، ۱۱ هزار و ۳۶۷ نفر معادل ۶۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند که این میزان بالاتر از میانگین کشوری ۶۵ درصد است.

وی افزود: نوبت صبح امروز آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی و نوبت عصر آزمون گروه‌های زبان و هنر برگزار می‌شود و فردا نیز داوطلبان گروه‌های علوم ریاضی و علوم انسانی در آزمون شرکت خواهند کرد.

خدایی ادامه داد: آزمون سراسری در استان مرکزی در ۱۲ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی برگزار می‌شود و دانشگاه اراک به عنوان بزرگ‌ترین حوزه آزمون استان، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت داوطلبان را پوشش می‌دهد.

وی در پایان گفت: نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ بر اساس اعلام سازمان سنجش، در نیمه دوم آبان‌ماه اطلاع‌رسانی خواهد شد