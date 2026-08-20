به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : پس از دستگیری یک گروه از شکارچیان غیرمجاز در کوهستان‌های شاهرود و با توجه به گزارش‌های واصله و ادوات کشف‌شده، مقام قضایی دستور بازبینی تصاویر دوربین‌های همراه متخلفان را صادر کرد.

سعید یوسف پور افزود: در بررسی دقیق حافظه دوربین ها ، تصاویری از لاشه یک قلاده پلنگ ایرانی که حدود یک ماه پیش در جنگل‌های شمال کشور شکار شده بود،همچنین تصاویر متعددی از شکار غیرمجاز گونه‌های گوزن قرمز، شوکا، قوچ و میش و کل و بز به دست آمد.

به گفته وی ، متخلفان در اظهارات خود، علت شکار گونه ارزشمند پلنگ ماده را حمله به دام‌های خود عنوان کرده‌اند.

پرونده متخلفان برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.