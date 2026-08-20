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دامدارانی که یک قلاده پلنگ ماده را بخاطر حمله به دام هایش شکار کرده بودند در شاهرود دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : پس از دستگیری یک گروه از شکارچیان غیرمجاز در کوهستانهای شاهرود و با توجه به گزارشهای واصله و ادوات کشفشده، مقام قضایی دستور بازبینی تصاویر دوربینهای همراه متخلفان را صادر کرد.
سعید یوسف پور افزود: در بررسی دقیق حافظه دوربین ها ، تصاویری از لاشه یک قلاده پلنگ ایرانی که حدود یک ماه پیش در جنگلهای شمال کشور شکار شده بود،همچنین تصاویر متعددی از شکار غیرمجاز گونههای گوزن قرمز، شوکا، قوچ و میش و کل و بز به دست آمد.
به گفته وی ، متخلفان در اظهارات خود، علت شکار گونه ارزشمند پلنگ ماده را حمله به دامهای خود عنوان کردهاند.
پرونده متخلفان برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.