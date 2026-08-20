مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون بیش از یک هزار پنل خورشیدی در بین عشایر استان توزیع شده که ۷۰۰ دستگاه به صورت رایگان و ۳۰۰ دستگاه با آورده ۱۰ درصدی عشایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جمال امین عشایری با اشاره به برنامه‌های حمایتی اداره‌کل امور عشایر استان افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق عشایری با هدف تأمین برق مورد نیاز و ارتقای کیفیت زندگی عشایر دنبال می‌شود.

او همچنین از پیش‌بینی مرمت و بازسازی مسیر دیزل مرگور به شابتان در اعتبارات سال آینده خبر داد و گفت: این موضوع با هدف تسهیل تردد و دسترسی عشایر منطقه در برنامه اعتباری سال آینده لحاظ خواهد شد.

امین عشایری از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های عشایری خبر داد و تصریح کرد: این فروشگاه‌ها علاوه بر تأمین مایحتاج عشایر، برای خرید و جمع‌آوری تولیدات دامی آنان نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور عشایر استان در پایان بر تداوم حمایت از جامعه عشایری و تقویت زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز آنان تأکید کرد.