وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه بریکس در حال تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم قدرت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جهان است، گفت: ما به‌عنوان کشوری که با دشمنان جدی مواجه است، نیازمند تعامل فعال و هدفمند با قدرت‌های بزرگی هستیم که خارج از مدار ایالات متحده قرار دارند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما صالحی‌امیری در بدو ورود به شهر جیپور هند برای شرکت در اجلاس گردشگری بریکس ۲۰۲۶، با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های این مجموعه اظهار کرد: بریکس امروز بخش قابل‌توجهی از جمعیت جهان را دربرمی‌گیرد و عضویت کشورهای بزرگی همچون چین، هند، روسیه و ایران، این مجموعه را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نوظهور قدرت در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بریکس به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جهان است و جمهوری اسلامی ایران باید با رویکردی فعال، هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، از ظرفیت‌های این مجموعه بهره‌برداری کند.

او ادامه داد: در حوزه اقتصادی، بریکس می‌تواند بستر توسعه مناسبات تجاری، صادرات و واردات و گسترش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای عضو باشد و در حوزه فرهنگی نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک میان کشورهای عضو وجود دارد.

تمرکز جدی وزارت میراث‌فرهنگی بر ظرفیت گردشگری بریکس

صالحی‌امیری با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو بریکس در جیپور تصریح کرد: فردا در این اجلاس، وزرای گردشگری کشورهای عضو حضور خواهند داشت و درباره توسعه همکاری‌های گردشگری، راه‌های تقویت مناسبات میان کشورها و استفاده از ظرفیت‌های متقابل، گفت‌وگوهای جدی و راهبردی خواهیم داشت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند گفت: سفیر جمهوری اسلامی ایران با تلاش حداکثری که انجام داده‌اند و همچنان ادامه می‌دهند، در تدوین برنامه‌ها و بیانیه‌های این اجلاس نقش بسیار مؤثری داشته‌اند.

او افزود: همکاران وزارتخانه از پیش در این منطقه حضور پیدا کرده‌اند و اکنون نیز ما وارد ایالت راجستان و شهر جیپور شده‌ایم تا در نشست اصلی و همچنین در مجموعه‌ای از دیدارهای دوجانبه با وزرای گردشگری کشورهای بزرگ عضو بریکس، از جمله برزیل، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها، زمینه‌های جدید همکاری را بررسی کنیم.

صالحی‌امیری گفت: در حاشیه این اجلاس، یک گفت‌وگوی دوجانبه جدی نیز با وزیر فرهنگ و گردشگری هند خواهیم داشت و امیدواریم مجموعه این رایزنی‌ها به نتایج ملموس و قابل‌اجرا در مسیر توسعه همکاری‌های گردشگری ایران با کشورهای عضو بریکس منجر شود.

تاکید رئیس‌جمهور بر قرار گرفتن بریکس در اولویت برنامه‌های دولت

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به بریکس اظهار کرد: تاکید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به همه وزرا این است که موضوع بریکس را در اولویت برنامه‌های وزارتخانه‌ها قرار دهند.

او افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز بر همین اساس، تمرکز جدی و راهبردی بر ظرفیت‌های بریکس قرار داده است و تلاش می‌کنیم از فرصت پیش‌آمده برای توسعه مناسبات گردشگری، فرهنگی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری حداکثری داشته باشیم.

توسعه گردشگری بدون سه مؤلفه جذابیت، زیرساخت و امنیت امکان‌پذیر نیست

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با تشریح نگاه ایران به توسعه گردشگری در چارچوب بریکس گفت: در مسئله گردشگری، بر این باوریم که باید سه عنصر جذابیت، زیرساخت و امنیت را هم‌زمان توسعه دهیم؛ چرا که شکل‌گیری یک مقصد گردشگری قدرتمند، نیازمند برخورداری توأمان از این سه مؤلفه است.

او یکی از پیشنهادهای مهم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس گردشگری بریکس را تشکیل صندوق توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشورهای عضو عنوان کرد.

صالحی‌امیری افزود: اگر بتوانیم برنامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و پیشنهادهایی را که امروز در حال تدوین هستند، به مرحله اجرا برسانیم، می‌توان شاهد شکل‌گیری فصل جدیدی از همکاری‌های گردشگری در چارچوب بریکس بود، همکاری‌هایی که می‌تواند از سطح گفت‌وگو و تفاهم فراتر رفته و به پروژه‌های مشترک و سازوکارهای عملیاتی تبدیل شود.

ظرفیت بازار گردشگری بریکس؛ فرصتی راهبردی برای ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت جمعیتی کشورهای عضو بریکس گفت: هند و چین با جمعیتی بالا و همچنین اندونزی و روسیه با جمعیتی قابل‌توجه، مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین بازارهای بالقوه گردشگری جهان را در اختیار دارند.

او تصریح کرد: ایران نیز با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و برخورداری از ظرفیت‌های بی‌شمار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تمدنی، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در میان کشورهای عضو بریکس تبدیل شود.

صالحی‌امیری ادامه داد: هدف ما این است که در اجلاس پیش‌رو و همچنین در دیدارهای دوجانبه، موضوع توسعه گردشگری را به‌صورت جدی دنبال کنیم و ظرفیت‌های ایران را برای بازارهای بزرگ عضو بریکس معرفی و فعال کنیم.

گردشگری؛ ابزار دیپلماسی میان ملت‌ها

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با تاکید بر نقش فراتر از اقتصاد گردشگری در روابط بین‌الملل گفت: گردشگری مبتنی بر توسعه روابط بین ملت‌هاست. وقتی روابط میان ملت‌های عضو بریکس را تقویت کنیم، در حقیقت زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و حتی روابط سیاسی نیز فراهم کرده‌ایم.

او خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیپلماسی عمومی و پیونددهنده ملت‌ها باشد و جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت بریکس، مسیر تازه‌ای برای تعمیق ارتباطات فرهنگی و انسانی، توسعه مبادلات گردشگری و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ملت‌های عضو این مجموعه ایجاد کند.