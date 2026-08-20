پخش زنده
امروز: -
شبکههای فراتر و تماشا با پخش فصل سوم مستندمسابقه «بومگرد» و سریال جنایی «کارآگاه لوتر»، برنامههایی با محوریت گردشگری بومی و آثار پرمخاطب تلویزیونی را پیش روی مخاطبان قرار میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل سوم مستندمسابقه «بومگرد» محصول سازمان هنری رسانهای اوج، به کارگردانی امیر منیری و تورج کلانتری، با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش میشود.
این مستندمسابقه با محوریت بومگردی، ضمن توجه به ویژگیهای فرهنگی مناطق مختلف کشور، ظرفیتهای اشتغال و کسبوکارهای روستایی، جاذبهها و توانمندیهای کمتر دیدهشده و همچنین آداب و رسوم اقوام ایرانی را معرفی میکند.
فصل سوم «بومگرد» تلاش دارد با ارائه تصویری متفاوت از زندگی، فرهنگ و فرصتهای گردشگری بومی، ظرفیتهای پنهان مناطق مختلف کشور را به مخاطبان معرفی کند.
این مجموعه جمعهها ساعت ۲۲ از شبکه فراتر پخش میشود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۱۴ خواهد بود.
همچنین شبکه تماشا، این هفته در قالب برنامه «سریالباز»، سریال جنایی و پرمخاطب «کارآگاه لوتر» را به مخاطبان عرضه میکند.
این سریال به نویسندگی نیل کراس، روایتگر زندگی جان لوتر، کارآگاه و بازرس ارشد واحد جرایم جدی است؛ پلیسی نابغه با ذهنی وسواسی که گاه ناتوانی در کنترل خشم، او را به شخصیتی خطرناک و غیرقابل پیشبینی تبدیل میکند.
ادریس البا، درموت کرولی، مایکل اسمایلی، وارن براون، روث ویلسون، پل مکگان، نیکی آموکا برد و استیون مکینتاش در این سریال ایفای نقش کردهاند.
«سریالباز» پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مرداد، از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد از شبکه تماشا پخش میشود.