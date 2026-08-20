به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع افزود: در این مسیر، طرح مهر باید با رویکردی فراتر از آماده‌سازی فیزیکی مدارس دنبال شود. هدف ما این است که دانش‌آموز در نخستین روز حضور خود در مدرسه، با محیطی ایمن، بانشاط، منظم و شایسته شأن خود مواجه شود و خانواده‌ها نیز با اطمینان خاطر فرزندانشان را به مدارس بسپارند.

وی بیان کرد: از مجموعه مدیریت آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و همه دستگاه‌های اجرایی استان انتظار دارم تا در این چند هفته باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی، با جدیت موضوعات مرتبط با پروژه مهر و آماده سازی مدارس را پیگیری و حمایت کنند.

زارع با بیان اینکه توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق مختلف استان مورد توجه مدیریت استان است، گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان هفته دولت و زمان بازگشایی مدارس، سرانه آموزشی استان بوشهر به ۷.۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز ارتقا می‌یابد.

وی ادامه داد: استان بوشهر در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی، در کشور جایگاه ممتازی دارد و طرح‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی نیز با شتاب خوبی در حال اجراست.

استاندار بوشهر گفت: لازم است از ابتدای سال تحصیلی، کلاس درسی بدون معلم نداشته باشیم و حتی‌الامکان مدارس متوسطه اول و دوم با برنامه هفتگی، مهر ماه را آغاز کنند.

زارع اضافه کرد: امیدوارم با تلاشِ آموزش و پرورش، همکاری خانواده‌ها و همراهی و همدلی همه مدیران دستگاه‌ها، مهرماه امسال در استان بوشهر، مهری بانشاط، باکیفیت و همراه با عدالت آموزشی بیشتر رقم بخورد.