به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا صادقی‌پور گفت: در پی وقوع چندین فقره موبایل‌قاپی و زورگیری در محدوده ترمینال جنوب، خیابان بعثت و خزانه، موضوع در کمیسیون پیشگیری از سرقت مطرح و با توجه به شیوه و نحوه وقوع جرائم، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران گشت کلانتری در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز گذشته، هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان بعثت، پاتوق افراد مظنون را شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان داد اعضای این گروه در میان بوته‌های حاشیه خیابان کمین کرده و در انتظار شناسایی افراد مناسب برای سرقت هستند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در ادامه اقدامات خود، سارقان را در حالی مشاهده کردند که قصد قاپیدن تلفن همراه یک شهروند را داشتند. متهمان پس از مشاهده مأموران، بلافاصله به داخل پارک بعثت متواری شدند.

صادقی‌پور تصریح کرد: مأموران در تعقیب سارقان وارد پارک شده و یکی از متهمان اصلی را در حالی که گوشی تلفن همراه تازه‌سرقت‌شده را در اختیار داشت، دستگیر کردند. در ادامه عملیات نیز همدست وی شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، دو دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد و موتورسیکلت مورد استفاده سارقان که دارای پلاک مخدوش بود نیز توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد هر چهار عضو این باند کمتر از ۱۸ سال سن دارند و دو عضو دیگر هنگام فرار از محل متواری شده‌اند که اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: پس از انتقال متهمان به کلانتری، دو نفر از مالباختگان با حضور در مقر انتظامی، سارقان را شناسایی کردند و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی سرقت‌های احتمالی این باند همچنان در دستور کار قرار دارد.

صادقی‌پور با تأکید بر ضرورت مراقبت شهروندان در معابر گفت: هنگام استفاده از تلفن همراه در خیابان، به‌ویژه در ساعات خلوت، شهروندان باید هوشیاری بیشتری داشته باشند و از قرار دادن تلفن همراه در معرض دسترس سارقان خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد شهروندان در صورت مشاهده افراد یا موتورسیکلت‌های مشکوک در اطراف معابر و بوستان‌ها، ضمن حفظ خونسردی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و از درگیری یا تعقیب شخصی افراد مشکوک خودداری کنند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: برای متهمان دستگیرشده پرونده تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و تلاش پلیس برای دستگیری دو عضو متواری این باند ادامه دارد.