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۱۲ واحد شالیکوبی و انبار نگهداری برنج در جویبار با هدف رصد زنجیره تأمین، کنترل موجودی و بررسی کیفیت محصولات، زیر ذرهبین نظارت جهاد کشاورزی و صمت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۱۲ واحد شالیکوبی و انبار نگهداری برنج در جویبار با هدف کنترل موجودی، بررسی کیفیت محصولات و رصد زنجیره تأمین برنج زیر ذرهبین نظارت قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: این عملیات با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و با هدف کنترل وضعیت موجودی برنج، ثبت دقیق اطلاعات در سامانههای جامع و ارزیابی کیفیت محصولات بستهبندیشده انجام شد.
عبدالله رحیمی افزود: در این طرح، ۱۲ واحد شالیکوبی و انبار نگهداری برنج مورد بازرسی قرار گرفت و مستندات مربوط به موجودی و وضعیت برنجهای ایرانی در این واحدها بررسی شد.
وی با اشاره به تداوم نظارتها گفت: بازرسی از واحدهای شالیکوبی و بستهبندی برنج به صورت مستمر و در قالب بازرسیهای روزانه و نامحسوس ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار افزود: در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله ثبت نکردن اطلاعات در سامانه جامع انبارها یا تخلیط برنج، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
رحیمی با تأکید بر اهمیت نظارت بر زنجیره تأمین برنج گفت: کنترل فرآیندهای انبارداری و بستهبندی علاوه بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان، به حفظ ارزش اقتصادی محصول تولیدی کشاورزان و تقویت اعتماد بازار به برنج ایرانی کمک میکند.