هشدار هواشناسی؛ احتمال خیزش و انتقال گردوخاک در استان مرکزی
اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۸، نسبت به احتمال خیزش و انتقال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در استان تا فردا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد جریانات سطحی مؤثر بر استان مرکزی شرقی است و وزش باد در بیابانهای مرکزی کشور میتواند موجب افزایش پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک به استان شود.
بر این اساس، طی امروز و فردا، علاوه بر انتقال گردوخاک، احتمال خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان نیز وجود دارد و در پی آن کیفیت هوا در برخی مناطق کاهش مییابد.
هشدار سطح زرد شماره ۲۸ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص احتمال کاهش کیفیت هوا تا فردا معتبر است.
همچنین از فردا تا روزهای ابتدایی هفته آینده، با افزایش رطوبت جو، آسمان استان عمدتاً صاف پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر دور از انتظار نیست.