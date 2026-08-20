برخورد یک دستگاه تریلی با راننده یک خودروی سنگین که برای رفع نقص فنی در محور دودهک ـ دلیجان متوقف شده بود، به مرگ راننده انجامید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با راننده یک خودروی سنگین در محور دودهک به دلیجان، نرسیده به جاده جاسب، یک نفر جان باخت.

این حادثه زمانی رخ داد که راننده خودروی سنگین برای رفع نقص فنی وسیله نقلیه خود در حاشیه محور متوقف شده بود که با برخورد تریلی، دچار جراحات شدید شد.

پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد، اما راننده مرد حدود ۵۰ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

تلاش عوامل اورژانس برای نجات این فرد مؤثر واقع نشد.