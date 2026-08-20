به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عبدالله امیری، امروز در نشست خبری با تشریح شعار هفته دولت دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی، از افتتاح و کلنگ‌زنی یک هزار و ۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۳۷ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و بر نقش‌آفرینی بی‌سابقه دولت در مدیریت بحران‌های اخیر تأکید کرد.

وی با تبریک روز عکاس و قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، اظهار داشت: شعار اصلی هفته دولت امسال دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی و شعار فرعی دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران انتخاب شده است که نشان‌دهنده رویکرد عملیاتی دولت در کنار مردم است.

امیری خاطرنشان کرد: در جنگ رمضان با وجود تهدیدات امنیتی، استاندار در تجمعات مردمی و نماز‌های جمعه حضور یافت و با تشکیل روزانه ستاد تنظیم بازار و رفع موانع تولید، هیچ گونه کمبود کالایی در استان رخ نداد.

مدیرکل حوزه استاندار و روابط‌عمومی استانداری، وفاق کنونی میان مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و ائمه جمعه را بی‌نظیر خواند و گفت: این همراهی باعث شد مدیران در بحران‌ها با ایستادگی، کارنامه‌ای درخشان ثبت شود.

امیری در بخش دیگر سخنان خود، جزئیات پروژه‌های هفته دولت را تشریح کرد و گفت: امسال یک هزار و ۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان به بهره‌برداری می‌رسد یا کلنگ‌زنی می‌شود که از این تعداد، یک هزار و ۱۶۰ پروژه عمرانی شامل یک هزار و ۱۲۳ پروژه افتتاحی و ۳۷ پروژه کلنگ‌زنی و ۱۰۰ پروژه اقتصادی شامل ۹۷ پروژه افتتاحی و ۳ پروژه کلنگ‌زنی است. اعتبار کل این پروژه‌ها ۳۷ همت ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۲.۵ همت مربوط به بخش عمرانی و ۲۴.۵ همت مربوط به بخش اقتصادی است.

وی پروژه‌های شاخص اقتصادی را شامل طرح توسعه فیلتر سرکان، شهرک گلخانه‌ای عظیم در اسدآباد با اعتبار ۵ همت و اشتغال‌زایی ۵۰۰ نفر و طرح فرو‌منگنز اسدآباد با اعتبار ۴ همت و اشتغال ۴۰۰ نفر برشمرد و افزود: در حوزه انرژی، یکصد و ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۶.۵ همت در شهرستان‌های ملایر، کبودرآهنگ، همدان و رزن افتتاح می‌شود که گامی مهم در رفع ناترازی انرژی است.

امیری با اشاره به توزیع پروژه‌ها در شهرستان‌ها، گفت: شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ بیشترین پروژه‌های کلنگ‌زنی و ملایر، همدان و کبودرآهنگ بیشترین پروژه‌های افتتاحی را دارند. همچنین از مجموع پروژه‌های عمرانی، ۶۱ پروژه مربوط به شهرداری‌ها با پیشتازی شهرداری بهار با ۱۶ پروژه و ۸۴۷ پروژه مربوط به دهیاری‌ها با اعتبار ۴ همت با بیشترین سهم ملایر با ۲۳۲ پروژه است که عمدتاً در حوزه خرید ماشین‌آلات، آسفالت‌ریزی و بهسازی روستا‌ها اجرا می‌شود.

وی در پایان از سفر وزیر راه و شهرسازی خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر معین استان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد و گفت: همچنین رایزنی برای حضور وزیر آموزش و پرورش در استان برای افتتاح پروژه‌های آموزشی در اسدآباد در حال انجام است.

امیری تأکید کرد: تمامی پروژه‌ها با هدف خدمت رسانی به مردم استان همدان به ثمر نشسته و جزئیات کامل در نشست خبری روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) با حضور استاندار ارائه خواهد شد.