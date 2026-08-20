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مدیرکل حوزه استاندار و روابطعمومی استانداری همدان از افتتاح ۱۲۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی با ۳۷ همت همزمان با هفته دولت در همدان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عبدالله امیری، امروز در نشست خبری با تشریح شعار هفته دولت دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی، از افتتاح و کلنگزنی یک هزار و ۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۳۷ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و بر نقشآفرینی بیسابقه دولت در مدیریت بحرانهای اخیر تأکید کرد.
وی با تبریک روز عکاس و قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، اظهار داشت: شعار اصلی هفته دولت امسال دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی و شعار فرعی دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران انتخاب شده است که نشاندهنده رویکرد عملیاتی دولت در کنار مردم است.
امیری خاطرنشان کرد: در جنگ رمضان با وجود تهدیدات امنیتی، استاندار در تجمعات مردمی و نمازهای جمعه حضور یافت و با تشکیل روزانه ستاد تنظیم بازار و رفع موانع تولید، هیچ گونه کمبود کالایی در استان رخ نداد.
مدیرکل حوزه استاندار و روابطعمومی استانداری، وفاق کنونی میان مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و ائمه جمعه را بینظیر خواند و گفت: این همراهی باعث شد مدیران در بحرانها با ایستادگی، کارنامهای درخشان ثبت شود.
امیری در بخش دیگر سخنان خود، جزئیات پروژههای هفته دولت را تشریح کرد و گفت: امسال یک هزار و ۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان به بهرهبرداری میرسد یا کلنگزنی میشود که از این تعداد، یک هزار و ۱۶۰ پروژه عمرانی شامل یک هزار و ۱۲۳ پروژه افتتاحی و ۳۷ پروژه کلنگزنی و ۱۰۰ پروژه اقتصادی شامل ۹۷ پروژه افتتاحی و ۳ پروژه کلنگزنی است. اعتبار کل این پروژهها ۳۷ همت ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که ۱۲.۵ همت مربوط به بخش عمرانی و ۲۴.۵ همت مربوط به بخش اقتصادی است.
وی پروژههای شاخص اقتصادی را شامل طرح توسعه فیلتر سرکان، شهرک گلخانهای عظیم در اسدآباد با اعتبار ۵ همت و اشتغالزایی ۵۰۰ نفر و طرح فرومنگنز اسدآباد با اعتبار ۴ همت و اشتغال ۴۰۰ نفر برشمرد و افزود: در حوزه انرژی، یکصد و ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری ۶.۵ همت در شهرستانهای ملایر، کبودرآهنگ، همدان و رزن افتتاح میشود که گامی مهم در رفع ناترازی انرژی است.
امیری با اشاره به توزیع پروژهها در شهرستانها، گفت: شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ بیشترین پروژههای کلنگزنی و ملایر، همدان و کبودرآهنگ بیشترین پروژههای افتتاحی را دارند. همچنین از مجموع پروژههای عمرانی، ۶۱ پروژه مربوط به شهرداریها با پیشتازی شهرداری بهار با ۱۶ پروژه و ۸۴۷ پروژه مربوط به دهیاریها با اعتبار ۴ همت با بیشترین سهم ملایر با ۲۳۲ پروژه است که عمدتاً در حوزه خرید ماشینآلات، آسفالتریزی و بهسازی روستاها اجرا میشود.
وی در پایان از سفر وزیر راه و شهرسازی خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر معین استان در روزهای دوشنبه و سهشنبه خبر داد و گفت: همچنین رایزنی برای حضور وزیر آموزش و پرورش در استان برای افتتاح پروژههای آموزشی در اسدآباد در حال انجام است.
امیری تأکید کرد: تمامی پروژهها با هدف خدمت رسانی به مردم استان همدان به ثمر نشسته و جزئیات کامل در نشست خبری روز سهشنبه (۱۰ شهریور) با حضور استاندار ارائه خواهد شد.