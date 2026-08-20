مدیرکل پست استان فارس از پیگیری راه‌اندازی هاب پستی جنوب کشور با مرکزیت شیراز خبر داد و گفت: با استقرار تجهیزات هوشمند و سورتینگ‌های نسل سوم، زمان توزیع مرسولات در استان کاهش می‌یابد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، راستی کردار؛ مدیرکل پست استان فارس در جریان بازدید هیئت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت ملی پست از نواحی و مناطق پستی شیراز و برخی شهرستان‌های استان، گفت: در این سفر مهم‌ترین مسائل و مشکلات پست فارس بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: در چهار ماه نخست امسال، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله از فارس به نقاط مختلف کشور ارسال و حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار مرسوله نیز وارد استان شده است؛ در مجموع حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله در شبکه پستی فارس پردازش شده است.

مدیرکل پست فارس با اشاره به گستردگی شبکه پستی استان گفت: حدود ۵۰۰ نیروی مستقیم در مجموعه پست فارس فعالیت دارند و یک هزار و ۲۰۰ نفر نیز در دفاتر پیشخوان شهری و روستایی و دفاتر ICT خدمات پستی را به مردم ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: در استان فارس ۸۸۵ نقطه پستی فعال است که حدود ۴۵ نقطه دولتی و مابقی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

مدیرکل پست فارس یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست پیگیری را راه‌اندازی هاب پستی جنوب کشور با مرکزیت شیراز عنوان کرد و گفت: این هاب قرار است استان‌های بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: برای این طرح، استقرار ربات‌های هوشمند تجزیه‌گر و سورتینگ‌های نسل سوم پیش‌بینی شده و مکان اجرای طرح نیز مشخص شده است.

مدیرکل پست فارس با اشاره به افزایش چشمگیر ترافیک بسته‌های پستی در سال‌های اخیر گفت: از زمان شیوع کرونا، ترافیک بسته‌ها بیش از چهار برابر افزایش یافته و به همین دلیل توسعه ناوگان حمل‌ونقل شامل کامیون و وانت‌بار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی هاب پستی جنوب و تأمین تجهیزات مورد نیاز، محدودیت‌های فعلی برطرف شود و زمان توزیع مرسولات در استان که گاهی به یک تا دو روز تأخیر می‌رسد، به حدود یک روز کاهش یابد.