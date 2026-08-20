به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، لاهیجان‌زاده در بازدید از ساحل «سوزا» در جزیره قشم افزود: هفته گذشته بخش قابل‌توجهی از آلودگی نفتی ساحل قشم جمع‌آوری شد با این حال، اخیراً با موج دیگری از آلودگی مواجه شدیم که آثار آن به‌وضوح در ساحل مشهود است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از امروز عملیات پاکسازی با توان عملیاتی بالاتری پیگیری خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم که با این هم‌افزایی، عملیات پاکسازی ساحل در چند روز آینده به طور کامل به پایان برسد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور همچنین در خصوص مدیریت پسماند‌های جمع‌آوری شده گفت: خاک‌های آلوده شده در این عملیات، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در مکان مشخصی دپو و نگهداری خواهند شد.

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لاهیجان‌زاده افزود: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در مراحل بعدی، با اصلاح و پاکسازی اصولی این خاک‌ها، فرآیند بازیافت آن برای استفاده در طرح‌های عمرانی یا سایر مصارف با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی صورت می‌گیرد.

جزیره قشم و ساحل سوزا یکی از زیباترین و مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور و سواحل و پهنه پیرامونی آن یکی از غنی‌ترین محدوده‌ای خلیج فارس است.

سواحل سوزا به دلیل ویژگی‌های خاص طبیعی، همواره مقصد بسیاری از گردشگران در فصول مناسب سال بوده است.