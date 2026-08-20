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شبکه ورزش سیما امشب پنجشنبه ۲۹ مرداد، دیدار تیمهای ترابزوناسپور و فرانس وارش از مرحله انتخابی لیگ اروپا و تقابل رایو وایهکانو و آلاوس از هفته دوم لالیگای اسپانیا را به صورت زنده پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین دیدار، تیمهای فوتبال ترابزوناسپور و فرانس وارش در چارچوب رقابتهای انتخابی لیگ اروپا فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷، از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف هم میروند.
این مسابقه با گزارشگری اختصاصی از شبکه ورزش روی آنتن میرود.
ترابزوناسپور در ۱۰ مسابقه اخیر خود ۱۰ گل به ثمر رسانده و ۱۴ گل دریافت کرده است.
فرانس وارش نیز در همین تعداد مسابقه، ۱۵ گل زده و ۱۱ گل خورده در کارنامه دارد.
شبکه ورزش همچنین از ساعت ۲۲:۳۰، دیدار رایو وایهکانو و آلاوس را در چارچوب هفته دوم لیگ فوتبال اسپانیا، به صورت مستقیم پخش می کند. میثم مختاری گزارشگر این مسابقه است.
آلاوس با سه امتیاز از یک بازی در صدر جدول لالیگا قرار دارد و رایو وایهکانو با یک بازی و بدون امتیاز، در جایگاه هفدهم ایستاده است.