به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده سازمان سنجش در شهرستان فسا گفت: آزمون سراسری امروز در گروه آزمایشی علوم تجربی با حضور بیش از ۷۸۱ نفر آغاز شد.

شعبانی افزود: داوطلبین رشته‌های هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر امروز و گروه آزمایشی ریاضی، فنی و انسانی صبح فردا همزمان با سراسر کشور در این آزمون شرکت می‌کنند.

او با بیان اینکه امسال در کنکور سراسری ۳ هزار و ۴۳۰ نفر در شهرستان فسا در کنکور سراسری شرکت می‌کنند افزود: در گروه آزمایشی علوم تجربی با هزار و ۷۸۱ داوطلب، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی با ۱۸۸ نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی با ۹۷۲ نفر، زبان‌های خارجی و هنر با ۴۸۸ نفر شرکت کردند.