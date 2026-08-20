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آزمون سراسری با شرکت ۱۷۸۱ هزار و ۷۸۱ داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی همزمان با سراسر کشور در فسا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده سازمان سنجش در شهرستان فسا گفت: آزمون سراسری امروز در گروه آزمایشی علوم تجربی با حضور بیش از ۷۸۱ نفر آغاز شد.
شعبانی افزود: داوطلبین رشتههای هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر امروز و گروه آزمایشی ریاضی، فنی و انسانی صبح فردا همزمان با سراسر کشور در این آزمون شرکت میکنند.
او با بیان اینکه امسال در کنکور سراسری ۳ هزار و ۴۳۰ نفر در شهرستان فسا در کنکور سراسری شرکت میکنند افزود: در گروه آزمایشی علوم تجربی با هزار و ۷۸۱ داوطلب، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی با ۱۸۸ نفر، گروه آزمایشی علوم انسانی با ۹۷۲ نفر، زبانهای خارجی و هنر با ۴۸۸ نفر شرکت کردند.