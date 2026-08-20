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رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل عبادت نیست، گفت: مسجد باید پرچمدار جامعهسازی، تمدنسازی، مبارزه با جریانهای باطل و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در همایش روز جهانی مسجد که امروز برگزار شد با اشاره به جایگاه جامع مسجد در فرهنگ اسلامی افزود: وقتی از مسجد سخن میگوییم، نباید آن را صرفاً به یک مکان برای انجام عبادت و مناسک دینی محدود کنیم، مسجد از نظر معنوی و معنایی، تجلی توحید و یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری جامعه اسلامی است.
به گفته وی ماجرای مسجد حتی در صدر اسلام نیز فراتر از محدوده مشورتهای جنگی حضرت سیدالمرسلین(ص) بود و مسجد نقشی اساسی در تربیت، اجتماع مؤمنان، ساماندهی امور جامعه و پیشبرد اهداف الهی داشت.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط دوران امام حسن عسکری(ع) گفت: در آستانه شهادت امام حسن عسکری(ع)، آن حضرت در شرایطی بسیار سخت و در خفقان و محاصره پادگانی قرار داشتند و گاهی به صورت مخفیانه مجال حضور در مسجد برای ایشان فراهم میشد، این حضور تنها یک حضور عبادی نبود، بلکه فرصتی بود تا شبکه یاران و افرادی که قرار بود امام و پس از ایشان ولی خدا را یاری کنند، شناسایی، تربیت و مراقبت شوند.
حجت الاسلام قمی ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که مسجد در فرهنگ اهلبیت(ع) یک نهاد زنده و اثرگذار است، نهادی که میتواند در سختترین شرایط، محل ارتباط مؤمنان، تربیت نیرو و حفظ جریان حق باشد.مسجد خانه خدا و خانه مردم است و از زلالترین سرچشمههای بعثت انبیا و حرکت اوصیای الهی شکل گرفته است. از همین رو، مسجد باید در متن زندگی مردم حضور داشته باشد و به مسائل مختلف آنان پاسخ دهد.
وی با اشاره به روایات اهلبیت(ع) درباره مسجد گفت: امروز در روز جهانی مسجد باید بیش از گذشته به این حقیقت توجه کنیم که مسجد خانه خدا و خانه مردم است و جایگاهی دارد که باید در همه ابعاد زندگی مؤمنان و جامعه اسلامی اثرگذار باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سابقه مسجد در تاریخ ادیان الهی اظهار کرد: این خانهای که برای خدا بنا شده، از سلسله پاک و زلال انبیا و اوصیای الهی به ما رسیده و در رأس آن، خانه خدا قرار دارد. مسجد باید همان ویژگیهایی را که در مکتب پیامبر اکرم(ص) وجود داشت، در جامعه امروز نیز متجلی کند.
حجت الاسلام قمی افزود: اگر مسجد قرار است حقیقتاً مسجد باشد، باید محل توجه به همه ابعاد زندگی مردم باشد، از مسائل معنوی و عبادی گرفته تا رسیدگی به فقرا و مستضعفان و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محله. موضوعاتی مانند سلامت، امنیت، حمایت اجتماعی و دیگر نیازهای مردم نیز میتواند در پرتو برکت مسجد سامان پیدا کند.
وی تصریح کرد: مسجد زمانی میتواند نقش حقیقی خود را ایفا کند که مردم احساس کنند مسجد متعلق به خود آنهاست و در شادی، غم، مشکلات و مسائل زندگیشان در کنار آنها قرار دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یکی از مهمترین ویژگیهای مسجدیها را «نترسیدن از غیر خدا» عنوان کرد و گفت: در این زمانه، این خصلت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. خداوند متعال در قرآن، ویژگی مؤمنان را چنین بیان میکند که از غیر خدا نمیترسند. امروز شجاعت، ایمان و ایستادگی در برابر جریان باطل یک ضرورت است.
وی ادامه داد: مبارزه با ابلیس و جریانهایی که در امتداد راه ابلیس حرکت میکنند، نیازمند انسانهایی است که در مکتب مسجد تربیت شده باشند. این جریانها امروز صرفاً در قالب یک فرد یا یک گروه ظاهر نمیشوند، بلکه میتوانند در قالب یک اراده جمعی و نهضتی در برابر جبهه حق قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت حضور نوجوانان و جوانان در مساجد گفت: یکی از جلوههای مهم این حرکت، حضور نسل جوان و نوجوان در اجتماعات مسجدی است. مسجد باید بتواند این نسل را تربیت کند، به آنها هویت بدهد و روحیه مسئولیتپذیری، ایمان، شجاعت و آمادگی برای دفاع از حق را در آنها تقویت کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره فرهنگ بسیج اظهار کرد: مسئله امروز فقط تبیین مفهوم بسیج نیست بسیج نحوه حضور مؤمنان در میدان است. رهبر عزیزمان فرمودند باید به سمت «هر ایرانی یک بسیجی» حرکت کنیم و همه ما در برابر این اراده ولی خدا مکلف و موظف هستیم.
وی افزود: عزیزانی که در مسیر مسجد زحمت میکشند و تحت اشراف ائمه جماعات فعالیت میکنند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. امامان مساجد، کارگزاران مسجد و بسیجیان باید بدانند که راهی طولانی و سخت در پیش داریم و برای تحقق اهداف بزرگ انقلاب اسلامی باید با استقامت حرکت کنیم.
وی با اشاره به نقش تاریخی مساجد در مقاطع حساس کشور گفت: اگر به تاریخ مسجد نگاه کنیم، میبینیم که این نهاد از پیش از انقلاب اسلامی تا دوران پیروزی انقلاب، دفاع مقدس، حوادث مختلف و حتی جنگ اخیر، بارها درخشیده است. مسجد در همه این مقاطع نشان داده که میتواند کانون حضور و حرکت مردم باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: این کارنامه البته پایان راه نیست. تازه باید پای کار مأموریتهای بزرگتر مسجد بیاییم. اگر بعثت و مسجد را از یکدیگر جدا کنیم، اساساً نسبت درستی میان این دو برقرار نکردهایم، زیرا مردم برای تحقق آرمانهای الهی و ساختن جامعهای توحیدی مأموریت دارند و مسجد بهترین بستر برای تحقق این مأموریت است.
وی گفت: یکی از اولویتهای امروز ما این است که اهتمام به مسجد را جدیتر کنیم. مسجد باید بیش از گذشته محل تحقق اولویتهای جامعه و جلوهگاه ایمان، مسئولیتپذیری و حرکت مؤمنان باشد.
وی با اشاره به نقش مساجد در تبیین و تقویت روحیه مقاومت افزود: مسجد باید پرچمدار حرکت مؤمنان باشد و این پرچم باید در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی به اهتزاز درآید. حضور مردم در مساجد و سر دادن شعارهای برخاسته از ایمان، نشاندهنده عمق پیوند میان مسجد و مردم است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شعارهای مردمی درباره خونخواهی شهدای مقاومت و دفاع از حق گفت: این شعارهایی که از مساجد و پس از نماز با صدای بلند شنیده میشود، از ایمان مردم سرچشمه میگیرد. پرچمهای سرخ و نمادهای این حرکت، بیانگر یک حرکت چند ده میلیونی و ارادهای معنادار برای دفاع از حق و عدالت است.
حجت الاسلام قمی تأکید کرد: خونخواهی شهدا و مقابله با ظلم باید در چارچوب راهبردی و با منطق قرآنی دنبال شود، انتقامی که حیاتبخش باشد و در نهایت به تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت منجر شود. جامعه مؤمنان اجازه نخواهد داد جنایتکاران از اعمال خود مصون بمانند و باید به سزای اعمال خود برسند.
وی با اشاره به حضور پررنگ مردم در مناسبتهای مختلف اظهار کرد: این حضورهای مردمی، از اجتماعات مساجد گرفته تا مراسمهای بزرگداشت شهدا، چهلمها و دیگر مناسبتهای دینی و انقلابی، نشان میدهد که تکلیف مردم نسبت به جامعه یک تکلیف جاری و زنده است؛ تکلیفی که میتواند جامعه را زنده نگه دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر نقش آیندهساز مسجد گفت: مسجد امروز باید جامعهساز و آیندهساز باشد و معنای عمیق، دور و بلند تمدنی خود را پیدا کند. اگر مسجد این نقش را بهدرستی ایفا کند، میتواند در آینده نیز همچنان پیشقراول حرکتهای بزرگ اجتماعی و دینی باشد.
حجت الاسلام قمی ادامه داد: خونخواهی شهدا، دفاع از مظلومان، مقابله با ظلم و تحقق عدالت نباید صرفاً در شعار باقی بماند، بلکه باید به یک حرکت اجتماعی و تربیتی تبدیل شود و مسجد بهترین بستر برای شکلگیری این حرکت است.
وی با اشاره به اینکه مسجد باید تکلیف زنده و جاری جامعه را دنبال کند،افزود:مسجد، اگر به رسالت خود عمل کند، میتواند پیشقراول نهضتی باشد که علت محدثه انقلاب اسلامی بود، در استمرار و تحقق اهداف این انقلاب نیز نقش خود را ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خطاب به ائمه جماعات، کارگزاران مساجد و بسیجیان گفت: این پرچم در دست شماست، پرچمی که باید بر فراز مساجد به اهتزاز درآید. با هم باید گامی مؤثرتر، ماندگارتر و عمیقتر در مسیر اعتلای این نهاد مقدس برداریم.
حجت الاسلام قمی ابراز امیدواری کرد: به امید تعجیل در ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج)، انشاءالله همه ما از منتظرانی باشیم که در صف قیام حضرت حاضرند و مساجد نیز در آن نهضت نهایی و جاودانه، جایگاه درخشان خود را ایفا کنند و در رقم خوردن سرنوشت نهایی و الهی عالم، سربازان حضرت ولیعصر(عج) باشند.
در این مراسم که حجت الاسلام علی نوری،رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و مدیران نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد هم حضور داشتند، با اجرای سرود نوجوانان و نیز مداحی محسن محمدی پناه هم همراه شد.