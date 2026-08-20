پخش زنده
امروز: -
شهادت امام حسن عسکری(ع)؛ یازدهمین خورشید امامت غروب کرد و دلهای شیعیان در سوگ نشست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بوی غم، هوای سامرا را در برگرفته است. شهری که در هشتم ربیعالاول، بار دیگر شاهد غربت امامی است که پس از ۲۸ سال زیستن و شش سال امامت، با درد و رنج، آتشی بر دلهای سوخته نشاند.
یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام حسن عسکری(ع)، غروب کرد تا جهان را در سوگ خود بنشاند.
سامرا، بقیعی مظلوم
سامرا، به روایت تاریخ، همیشه بقیعی مظلوم بوده است. شهری که در کوچههای آن، التهاب و داغدیدگی به فراخور این غم، بیداد میکند. بغضهای جاری چشمان سامرا، هرگز تمامی ندارد و هر سال در چنین روزهایی، عاشقان اهلبیت(ع) با دلی پر از اندوه، به سوگ یازدهمین امام مینشینند.
امام حسن عسکری(ع)؛ زمینهساز قیام آخرالزمانی
امام حسن عسکری(ع)، در دوران کوتاه امامت خود، وظیفهای سنگین بر عهده داشتند: آمادهسازی شیعیان برای عصر غیبت و قیام آخرالزمانی فرزندش، حضرت ولی عصر(عج). ایشان با جهاد تبیین و مبارزه با انحرافات فکری، توانستند ظرفیتهای جامعه شیعی را تقویت کنند و آنان را برای رویارویی با شرایط جدید آماده سازند.
یکی از اقدامات اساسی امام، تعیین وکلا بود تا مردم بهتدریج به جای مراجعه مستقیم به امام، از طریق وکلای ایشان با مسائل خود آشنا شوند. این حرکت، زمینهساز نظام وکالت و نیابت در دوران غیبت شد و شیعیان را برای عصر جدایی از امام معصوم آماده کرد.
جهاد تبیین؛ وظیفه امروز مومنان
امروز بیش از هر روز دیگری، گفتار و سیره امام حسن عسکری(ع) باید در جامعه ما پدیدار شود. وظیفه اصلی مؤمن، حرکت برای مومنان و تبیین معارف ناب اسلامی است. امام حسن عسکری(ع) با ایثار و استقامت، الگویی کامل برای شیعیان به یادگار گذاشتند و راه را برای ظهور فرزندشان هموار کردند.
مردم مازندران؛ ادامهدهنده راه امام
مردم مازندران، که همواره در مراسم مذهبی و عزاداریهای اهلبیت(ع) پیشگام بودهاند، این روزها نیز با برگزاری مراسم سوگواری، ارادت خود را به یازدهمین اختر تابناک امامت به نمایش میگذارند. امیدواریم که ما شیعیان خوبی برای ایشان باشیم و ادامهدهنده راه خودشان و منتظر ظهور فرزندشان باشیم.
چگونه بر دل حجت بن الحسن(عج) مرحمی شویم؟
پسری که در مصیبت پدر، نبض امامت با او تپیدن خواهد گرفت و جهان زنده و قائم خواهد ماند. چگونه میتوان بر دل حجت بن الحسن(عج) مرحمی شد؟ با تداوم راه پدر، با جهاد تبیین، با آمادهسازی خود برای ظهور و با لبیک به ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام زمان(عج).
شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد
غروب یازدهمین خورشید، آغاز عصر انتظار و زمینهساز قیام آخرالزمانی است. در این روزهای سوگواری، دلهای شیعیان در سراسر جهان، برای سامرا میتپد و بغضهای جاری چشمان این شهر، هرگز تمامی ندارد.
گزارش از خانم دیوارگر