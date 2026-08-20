فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از پایان عملیات عمرانی دو کلانتری جدید در روستای ریه بخش گلستان و محله باغ امامی بخش بوستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با دستور فرمانده کل انتظامی کشور و در پی پیگیری‌های انجام‌شده به مرحله تکمیل رسیده و پس از تأمین تجهیزات و نیروی انسانی، به‌زودی افتتاح خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ مجید عسگری‌نیا افزود: عملیات ساخت این دو کلانتری از حدود دو سال گذشته آغاز شده و با تلاش و پیگیری‌های صورت‌گرفته، مراحل عمرانی آن‌ها به پایان رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر تکمیل تجهیزات و تأمین نیروی انسانی این دو کلانتری در حال انجام است و با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت انتظامی شهرستان برای ارائه خدمات به شهروندان افزایش خواهد یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان تصریح کرد: راه‌اندازی این دو کلانتری نقش مؤثری در افزایش کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی انتظامی به مردم خواهد داشت و با تقویت زیرساخت‌ها، زمینه ارتقای سطح نظم و امنیت در مناطق مختلف شهرستان بیش از پیش فراهم می‌شود.