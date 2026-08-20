به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل آموزش دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: در آزمون سراسری امسال بیش از ۳۶ هزار داوطلب در استان شرکت کرده‌اند.

میزرایی قلعه افزود: این آزمون بعداز ظهر امروز با رقابت داوطلبان گروه زبان‌های خارجی و هنر ادامه خواهد یافت.

وی گفت: فردا جمعه نیز داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی با هم رقابت خواهند کرد.

بیش از ۵۰ درصد داوطلبان امسال در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت دارند و کمترین تعداد داوطلبان نیز مربوط به گروه آزمایش هنر است.

نتایج اولیه آزمون شهریور اعلام می شود.