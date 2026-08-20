



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس، با اشاره به اهمیت تأمین نیاز آبی زیستگاه‌های آبی استان گفت: رهاسازی حق‌آبه محیط زیستی رودخانه قره‌آغاج، گامی مؤثر در پشتیبانی از جریان طبیعی رودخانه و حفاظت از زیستگاه‌های وابسته به آن است و تداوم این روند، نقش مهمی در حفظ کارکرد‌های طبیعی و پایداری منابع آبی منطقه دارد.

لیلا تاج‌گردون با اشاره به رهاسازی بخشی از نیاز آبی رودخانه قره‌آغاج گفت: با پیگیری و مکاتبات محیط زیست فارس بخشی از نیاز آبی محیط زیستی رودخانه قره‌آغاج از سد سلمان فارسی در شهرستان قیروکارزین، با دبی ۲۰ متر مکعب بر ثانیه رهاسازی شد تا جریان آب مورد نیاز این زیستگاه در مسیر رودخانه تأمین شود.



مدیرکل محیط زیست فارس افزود: رودخانه قره‌آغاج از زیستگاه‌های مهم جنوب استان فارس به شمار می‌رود و تأمین حق‌آبه آن، علاوه‌بر کمک به حفظ جریان زیستی رودخانه، برای استمرار حیات پوشش گیاهی و جانوری وابسته به این زیستگاه اهمیت دارد.

تاج‌گردون با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع آب در شرایط کنونی اظهار کرد: حفاظت از منابع آبی تنها به تأمین نیاز‌های انسانی محدود نمی‌شود و حفظ سهم طبیعت از منابع آب نیز باید در فرآیند‌های مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گیرد.

رهاسازی حق‌آبه محیط زیستی رودخانه قره‌آغاج از سد سلمان فارسی با هدف پشتیبانی از جریان آب در زیستگاه رودخانه انجام شده است و استمرار تأمین حق‌آبه محیط زیستی، از مؤلفه‌های مهم در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه محسوب می‌شود.