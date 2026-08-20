گردشگری کهگیلویه و بویراحمد باید از حالت بالقوه به درآمد تبدیل شود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرفیتهای گردشگری استان باید از حالت بالقوه خارج شوند و به درآمد، اشتغال و رفاه مردم تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در نشست کارگروه گردشگری با اشاره به ظرفیتهای تاریخی استان گفت: حدود ۲ هزار اثر تاریخی در استان وجود دارد که حدود ۷۸۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده و مجموعه تاریخی دهدشت نیز در فهرست میراث جهانی قرار دارد.
رحمانی وجود حدود ۳۰۰ جاذبه مذهبی و ۳۰۰ جاذبه طبیعی را از دیگر ظرفیتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: این ظرفیتها زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کردهاند و در سند آمایش استان نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: ظرفیتهای گردشگری در سند آمایش استان، بهویژه در مناطق شمالی از جمله شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون مورد توجه قرار گرفتهاند و زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق فراهم شده است.
رحمانی اضافه کرد: ظرفیتهای دهدشت، سیسخت، چیتاب، تنگه تامرادی و دیگر مناطق گردشگری استان باید بهصورت مستمر بررسی شود و درباره مسائل و ظرفیتهای این مناطق تصمیمگیری و پیگیری لازم انجام گیرد.
وی با تأکید بر تدوین طرح جامع و بلندمدت برای مناطق گردشگری استان گفت: در محور سیسخت، با توجه به اهمیت و ظرفیت بالای این منطقه، لازم است طرحی بلندمدت و حداقل ۵۰ ساله تهیه شود.
استاندار درباره جاده دسترسی امامزاده شاه قاسم نیز گفت: این طرح باید با توجه به برنامه توسعه جامع منطقه اجرا شود و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای حوزه زیارتی، زیرساخت لازم برای مجموعه درمانی پیشبینیشده دکتر ملک حسینی را نیز فراهم کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار پیگیری جدی موضوعات مربوط به جاده چیتاب و همکاری آب منطقهای، فرمانداری، راهداری، حوزه عمرانی و سازمان برنامه و بودجه شد و درباره بافت تاریخی دهدشت نیز بر بررسی دقیق مصوبات قبلی تأکید کرد.