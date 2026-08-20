استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرفیت‌های گردشگری استان باید از حالت بالقوه خارج شوند و به درآمد، اشتغال و رفاه مردم تبدیل شوند.

گردشگری کهگیلویه و بویراحمد باید از حالت بالقوه به درآمد تبدیل شود

گردشگری کهگیلویه و بویراحمد باید از حالت بالقوه به درآمد تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در نشست کارگروه گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان گفت: حدود ۲ هزار اثر تاریخی در استان وجود دارد که حدود ۷۸۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده و مجموعه تاریخی دهدشت نیز در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

رحمانی وجود حدود ۳۰۰ جاذبه مذهبی و ۳۰۰ جاذبه طبیعی را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کرده‌اند و در سند آمایش استان نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های گردشگری در سند آمایش استان، به‌ویژه در مناطق شمالی از جمله شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون مورد توجه قرار گرفته‌اند و زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق فراهم شده است.

رحمانی اضافه کرد: ظرفیت‌های دهدشت، سی‌سخت، چیتاب، تنگه تامرادی و دیگر مناطق گردشگری استان باید به‌صورت مستمر بررسی شود و درباره مسائل و ظرفیت‌های این مناطق تصمیم‌گیری و پیگیری لازم انجام گیرد.

وی با تأکید بر تدوین طرح جامع و بلندمدت برای مناطق گردشگری استان گفت: در محور سی‌سخت، با توجه به اهمیت و ظرفیت بالای این منطقه، لازم است طرحی بلندمدت و حداقل ۵۰ ساله تهیه شود.