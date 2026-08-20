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وزش باد شدید در شهرهای آبادان و خرمشهر سبب برخاستن گرد و خاک محلی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما طی امروز میباشد و سپس ازروز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبِ غربی، جنوبی، مرکزی در حد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق نیز وجود دارد.
او ادامه داد: از اواسط روز جمعه تا اواخر روز شنبه با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و جنوبی استان خواهیم بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.