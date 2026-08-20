به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا تقی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه نبرد هرمز گفت: محاصره دریایی بر اساس قوانین بین‌المللی، اقدامی جنگی، تجاوزگرانه و غیرقانونی است و جمهوری اسلامی ایران حق دارد برای خنثی‌سازی این اقدام، تدابیر لازم را اتخاذ کند، پیام ایران به کشورهای منطقه روشن است؛ حضور آمریکا نه‌تنها موجب تأمین امنیت منطقه نشده، بلکه منشأ ناامنی بوده است. کشورهای منطقه باید به این نتیجه رسیده باشند که امنیت پایدار آنها در گرو همکاری‌های منطقه‌ای و بدون دخالت بیگانگان است.

وی ادامه داد: ایران بر طراحی نظام امنیتی منطقه با مشارکت کشورهای همسایه و بدون حضور قدرت‌های خارجی تأکید دارد. تحولات اخیر نیز نشان داد که کشورهای منطقه باید برای تأمین امنیت خود به ظرفیت‌های منطقه‌ای تکیه کنند.

تقی‌پور اضافه کرد: آمریکا در عرصه نظامی نتوانست ملت ایران را شکست دهد و اکنون تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و تحریم‌ها، تاب‌آوری معیشتی مردم را هدف قرار دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: تنگه هرمز یک دارایی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است و ایران حق دارد از این ظرفیت در راستای منافع و امنیت ملی خود استفاده کند. طبیعی است کشتی‌هایی که با اقدامات آمریکا همکاری می‌کنند، در صورت اتخاذ تدابیر محدودکننده، اجازه تردد نخواهند داشت.

وی افزود: اهداف نظامی و اقتصادی دشمن دو روی یک سکه هستند؛ اگر دشمن در جنگ نظامی به اهداف خود نرسیده است، اکنون تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مردم ایران را تحت فشار قرار دهد.

تقی پور بیان کرد: واکنش جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده در برابر اقدامات تجاوزکارانه، قاطع‌تر و تهاجمی‌تر خواهد بود تا دشمن بداند توقف در عرصه نظامی، به معنای پذیرش ادامه اقدامات تجاوزکارانه در حوزه‌های دیگر نیست، پیام ایران از مدیریت تنگه هرمز و خلیج فارس، پیام صلح، دوستی و امنیت پایدار در منطقه است؛ مشروط بر اینکه کشورهای منطقه اجازه دخالت بیگانگان در مسائل امنیتی منطقه را ندهند.