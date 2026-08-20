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بانک کشاورزی با صدور بیانیهای از بازگشت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال به چرخه منابع این بانک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بیانیه آمده است که صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت یکی از متهمان پرونده های کلان اقتصادی و ابربدهکاران شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، پس از رسیدگی دقیق و نقض رأی بدوی، جلوه ای ارزشمند از استقلال قضایی و عزم نظام قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به مردم است. بانک کشاورزی مراتب سپاس خود را از قضاتی که با دقت، انصاف و قاطعیت زمینه احقاق حقوق بیت المال را فراهم کردند، اعلام داشته است.
این بانک تأکید کرده که منابع آن بخشی از سرمایه و امانت مردم و بیت المال است و صیانت از آن مسئولیتی ملی و غیرقابل اغماض به شمار می رود. از این منظر، بازگشت این مبلغ به چرخه منابع بانک تنها یک موفقیت حقوقی و مالی نیست؛ بلکه می تواند با جریان مجدد منابع و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی و یکی از ارکان اصلی تأمین مالی امنیت غذایی کشور، تأکید کرده که هرگونه انحراف و تخلف در نحوه مصرف تسهیلات یا امتناع از بازپرداخت منابع این بانک، می تواند به تداوم تولید و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کرده و حقوق سپرده گذاران و مشتریان را تضییع کند.
در این بیانیه، رأی صادره پیامی روشن برای متخلفان و سودجویان اقتصادی توصیف شده که دست اندازی به منابع عمومی و حقوق مردم بی پاسخ نخواهد ماند. بانک کشاورزی در پایان ضمن استقبال از این رأی قطعی، بر تداوم پیگیری حقوق قانونی خود برای صیانت از منابع بانک تأکید و ابراز امیدواری کرده است که با بازگشت مطالبات به چرخه اقتصادی، رونق تولید، توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی کشور محقق شود.