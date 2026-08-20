به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بیانیه آمده است که صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت یکی از متهمان پرونده های کلان اقتصادی و ابربدهکاران شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، پس از رسیدگی دقیق و نقض رأی بدوی، جلوه ای ارزشمند از استقلال قضایی و عزم نظام قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به مردم است. بانک کشاورزی مراتب سپاس خود را از قضاتی که با دقت، انصاف و قاطعیت زمینه احقاق حقوق بیت المال را فراهم کردند، اعلام داشته است.

این بانک تأکید کرده که منابع آن بخشی از سرمایه و امانت مردم و بیت المال است و صیانت از آن مسئولیتی ملی و غیرقابل اغماض به شمار می رود. از این منظر، بازگشت این مبلغ به چرخه منابع بانک تنها یک موفقیت حقوقی و مالی نیست؛ بلکه می تواند با جریان مجدد منابع و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی و یکی از ارکان اصلی تأمین مالی امنیت غذایی کشور، تأکید کرده که هرگونه انحراف و تخلف در نحوه مصرف تسهیلات یا امتناع از بازپرداخت منابع این بانک، می تواند به تداوم تولید و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کرده و حقوق سپرده گذاران و مشتریان را تضییع کند.

در این بیانیه، رأی صادره پیامی روشن برای متخلفان و سودجویان اقتصادی توصیف شده که دست اندازی به منابع عمومی و حقوق مردم بی پاسخ نخواهد ماند. بانک کشاورزی در پایان ضمن استقبال از این رأی قطعی، بر تداوم پیگیری حقوق قانونی خود برای صیانت از منابع بانک تأکید و ابراز امیدواری کرده است که با بازگشت مطالبات به چرخه اقتصادی، رونق تولید، توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی کشور محقق شود.