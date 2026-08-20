مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: بررسی و تطبیق تصاویر ثبت‌شده از یوزپلنگ آسیایی «هیوا» در دوربین‌های تله‌ای پارک ملی توران شاهرود، نر بودن این یوز را تأیید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،سعید یوسف‌پور افزود: تصاویر و ویدئوهای باکیفیتی از «هیوا» در جریان پایش مستمر زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در شرق استان سمنان ثبت و برای بررسی در اختیار کارشناسان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق تصاویر و ارزیابی کارشناسی، جنسیت این یوزپلنگ به‌صورت قطعی نر تشخیص داده شد و اطلاعات مربوط به «هیوا» در پایش‌های جمعیتی یوزپلنگ آسیایی به‌روزرسانی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به نقش دوربین‌های تله‌ای در پایش حیات‌وحش گفت: این تجهیزات امکان رصد گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر را بدون ایجاد مزاحمت برای حیوان فراهم می‌کنند و داده‌های به‌دست‌آمده از این طریق در مدیریت زیستگاه و برنامه‌ریزی‌های حفاظتی کاربرد دارد.

یوسف‌پور ادامه داد: بر اساس نتایج نهایی بررسی تصاویر دوربین‌های تله‌ای طی یک ماه اخیر، نر بودن «هیوا» به تأیید کارشناسان رسید.

وی شناسایی دقیق افراد یوزپلنگ آسیایی را برای برنامه‌های حفاظتی مهم دانست و اظهار کرد: اطلاعات مربوط به وضعیت، پراکنش، جنسیت و محدوده حضور یوزها، به کارشناسان در شناخت بهتر ساختار جمعیتی و برنامه‌ریزی برای حفاظت از این گونه کمک می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر تداوم پایش زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی تأکید کرد و گفت: ثبت مستمر تصاویر، امکان بررسی دقیق‌تر محدوده تردد و وضعیت حضور یوزها در زیستگاه‌های طبیعی را فراهم می‌کند.

یوسف‌پور با اشاره به پیشینه «هیوا» افزود: یوزپلنگ «هیوا» فرزند هَرب که تا چندی پیش به عنوان خواهر هلیا و هانا شناخته می‌شد، در آستانه هشت سالگی طبق بررسی‌ها جنسیت نر برای این گونه ارزشمند در خطر شدید انقراض تابید شد.