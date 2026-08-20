به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیئت شطرنج استان همدان، با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر از ۲۵ استان برای شرکت در این مسابقات نام نویسی کرده اند، ابراز امیدواری کرد: این شمار به ۵۰۰ نفر افزایش یابد.

آرش آزادی از برگزاری این مسابقات در ۲ جدول آزاد و زیر ۱۴ سال به میزبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان خبر داد و افزود: به برترین‌های این مسابقات در مجموع ۸۰۰ میلیون تومان جایزه اهدا خواهد شد.