اجتماع بزرگ کارگزاران و فعالان مسجدی با حضور پرشور اقشار مختلف به ویژه ائمه جماعات در میدان فلسطین امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجتماع بزرگ ائمه جماعات، کارگزاران و فعالان مسجدی امروز پنجشنبه، ۲۹ مرداد در میدان فلسطین و در جوار مسجد امام صادق علیه السلام با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی»برگزار شد.

فعالان مسجد با پرچم های سرخ انتقام خود را به میدان فلسطین رسانده اند تا فریاد خونخواهی رهبر شهید همه شهدای سه جنگ اخیر را از این میدان به گوش جهان برسانند.

این آیین با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی درچه‌ای آغاز شد و با اجرای گروه سرود بچه‌های مسجد ادامه یافت.

سردادن شعارهای خونخواهی و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به این تجمع شور خاصی بخشیده و اهتزاز پرچم‌های سرخ خونخواهی چشم‌نوازی می‌کند.