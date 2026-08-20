تأکید امام جمعه شیراز بر ایجاد موج تربیتی در مدارس فارس
نماینده ولیفقیه در فارس خواستار توجه جدیتر مدیران مدارس به اجرای محتوای تربیتی کتابهای درسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آیتالله دژکام در سیونهمین اجلاسیه سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در نگاه خانوادهها افزود: مردم، فرزندان خود را بسیار عزیز میدارند و برایشان مهم است که فرزندانشان در شرایطی مطلوب و آرام آموزش ببینند؛ از همین رو، وقتی مسئله تحصیل فرزندان مطرح میشود، خانوادهها توقعات و مطالباتی دارند و از مسئولان میخواهند برای فراهم شدن شرایط بهتر تلاش کنند.
وی، همچنین با اشاره به حضور مدیران و فرهنگیان در جلسات شورای فرهنگ عمومی و مباحث قرآنی گفت: کار معلمی، انسان را پخته میکند و همکاران فرهنگی که در جلسات حضور پیدا میکنند، با نگاه فرهیخته خود به غنای مباحث و جلسات کمک میکنند که این موضوع شایسته قدردانی است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به همکاریهای میان حوزههای علمیه و آموزش و پرورش اظهار کرد: موضوع همکاری حوزه و آموزش و پرورش از مباحثی است که شخصاً تلاش میکنم در جلسات آن حضور داشته باشم؛ چراکه این جلسات، بسیار خوب و راهگشا هستند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: دانشآموزان، امانتهای مردم هستند و انتظار این است که برای آنان کار شایستهای انجام شود. ممکن است بخشی از این کار را طلاب و روحانیون بر عهده بگیرند و بخش دیگر بر عهده معلمان عزیز باشد و انشاءالله این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
دژکام در پایان با تأکید بر اینکه رسالت آموزش و پرورش فراتر از انتقال دانش است، خاطرنشان کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند در کنار آموزش علمی، تربیت و پرورش انسانهای مؤدب و شایسته را نیز با جدیت دنبال کند، بخش مهمی از رسالت اصلی خود را به انجام رسانده است.