



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آیت‌الله دژکام در سی‌ونهمین اجلاسیه سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در نگاه خانواده‌ها افزود: مردم، فرزندان خود را بسیار عزیز می‌دارند و برایشان مهم است که فرزندانشان در شرایطی مطلوب و آرام آموزش ببینند؛ از همین رو، وقتی مسئله تحصیل فرزندان مطرح می‌شود، خانواده‌ها توقعات و مطالباتی دارند و از مسئولان می‌خواهند برای فراهم شدن شرایط بهتر تلاش کنند.

وی، همچنین با اشاره به حضور مدیران و فرهنگیان در جلسات شورای فرهنگ عمومی و مباحث قرآنی گفت: کار معلمی، انسان را پخته می‌کند و همکاران فرهنگی که در جلسات حضور پیدا می‌کنند، با نگاه فرهیخته خود به غنای مباحث و جلسات کمک می‌کنند که این موضوع شایسته قدردانی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به همکاری‌های میان حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش اظهار کرد: موضوع همکاری حوزه و آموزش و پرورش از مباحثی است که شخصاً تلاش می‌کنم در جلسات آن حضور داشته باشم؛ چراکه این جلسات، بسیار خوب و راهگشا هستند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: دانش‌آموزان، امانت‌های مردم هستند و انتظار این است که برای آنان کار شایسته‌ای انجام شود. ممکن است بخشی از این کار را طلاب و روحانیون بر عهده بگیرند و بخش دیگر بر عهده معلمان عزیز باشد و ان‌شاءالله این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

دژکام در پایان با تأکید بر اینکه رسالت آموزش و پرورش فراتر از انتقال دانش است، خاطرنشان کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند در کنار آموزش علمی، تربیت و پرورش انسان‌های مؤدب و شایسته را نیز با جدیت دنبال کند، بخش مهمی از رسالت اصلی خود را به انجام رسانده است.