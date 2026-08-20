معاون فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش از آغاز طرح اوقات فراغت نوجوانان با عنوان آینده روشن است در مساجد و مصلی کیش با هدف آموزش، مهارت‌آموزی، ورزش، تفریح و تقویت مباحث اخلاقی و معارف دینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام حمید فتاحی، در آیین آغاز طرح اوقات فراغت آینده روشن است، گفت: طرح به همت نهاد امامت جمعه و با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان ۹ تا ۱۶ سال در مصلی و پایگاه‌های مساجد کیش اجرا می‌شود.

او افزود: طرح اوقات فراغت برای دختران در پایگاه‌های مساجد و برای پسران در مصلی کیش برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام فتاحی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر سه محور تحصیل، تهذیب و ورزش برای نوجوانان و جوانان، گفت: برنامه‌های طرح با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های آموزشی و فرهنگی و با هدف تربیت و تعالی نسل نوجوان طراحی شده است.

او، آموزش‌های مهارتی، ورزشی، تفریحی، اخلاقی و معارف دینی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح برشمرد و افزود: ابعاد مختلف تربیتی و آموزشی نوجوانان در برنامه‌ریزی دوره های اوقات فراغت نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش، گفت: دوره های آموزشی طرح آینده روشن است از روز شنبه ۳۱ مرداد با حضور مربیان و استادان متخصص کیش آغاز می‌شود و پس از پایان دوره نیز آیین اختتامیه در مصلی کیش برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام فتاحی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح به رشد، شکوفایی و تعالی نوجوانان کیش کمک کند و زمینه تربیت نسلی مؤمن، توانمند و مسئولیت‌پذیر را فراهم آورد.