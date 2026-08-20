پرونده رقابت نخستین روز کنکور سراسری ، با رقابت داوطلبان گروه های هنر و زبان‌های خارجی در استان سمنان بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در نخستین روز کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی ، در نوبت صبح ۳ هزار و ۲۸۶ نفر در گروه علوم تجربی و در نوبت عصر یک هزار و ۷۱۴ نفر در گروه های هنر و زبان های خارجی با هم رقابت کردند.

آزمون سراسری امسال در استان سمنان در ۴ حوزه در دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه دامغان و دانشکده فنی مهندسی گرمسار برگزار می شود . فردا نوبت رقابت داوطلبان گروه های ریاضی و علوم انسانی است .

مجموع داوطلبان کنکور سراسری در سال ۱۴۰۵ در استان سمنان ۸۸۲۸ هستند که از این تعداد ۵۵۹۷ نفر معادل ۶۳.۴ نفر را خانم‌ها و تعداد ۳۳۱ نفر معادل ۳۶.۶ نفر را آقایان تشکیل می‌دهد.