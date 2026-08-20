مرکز مشاوره «مهر» با هدف ارائه خدمات تخصصی، کاهش هزینه‌های مشاوره‌ای و کمک به پایداری خانواده‌ها در شهرستان بردسکن آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام هادی شکاری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن،گفت: این مرکز با موافقت اصولی سپاه امام رضا(ع) و بسیج استان خراسان رضوی و با حضور مشاوران متخصص و مسئول فنی در سطح شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده است.

مسئول مرکز مشاوره مهر بردسکن با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی، یکی از مزیت‌های اصلی این مرکز را ارائه خدمات مشاوره‌ای با هزینه‌های پایین دانست تا خانواده‌ها بتوانند بدون دغدغه‌های مالی از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند. وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران برجسته شهرستان که به‌صورت جهادی در این مرکز همکاری می‌کنند، تلاش شده است تا بهترین خدمات با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار گیرد.

شکاری همچنین با اشاره به ارائه تخفیف‌های ویژه برای بسیجیان و خانواده‌های معرفی‌شده از سوی مراکز حمایتی، از مدارس و پایگاه‌های بسیج خواست تا افراد نیازمند خدمات مشاوره‌ای را به این مرکز معرفی کنند.

وی هدف اصلی این مرکز را تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حل اختلافات خانوادگی دانست و خاطرنشان کرد که علاوه بر مشاوره‌های خانواده، خدمات تخصصی در حوزه تحصیلی نیز برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ارائه می‌شود.