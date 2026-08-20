\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u00ab\u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u062f\u0631\u00bb\u060c \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0633\u0648\u06af\u0633\u0631\u0648\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0627\u0639\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0648 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u062d\u0645\u062f \u0639\u0633\u06a9\u0631\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n\n\u00a0