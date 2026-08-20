اطفای حریق در محوطه بارگیری نفت سفید پالایش نفت تهران
دو تانکر بارگیری در محوطه بارگیری نفت سفید پالایشگاه تهران صبح امروز ۲۹ مرداد، دچار حادثه حریق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
بهدنبال این حادثه، نیروهای آتشنشانی بلافاصله در محل حاضر شده و حریق را بهطور کامل اطفا کردند.
این سانحه هیچگونه خللی در روند تولید ایجاد نکرده و واحدهای عملیاتی بطور کامل در مدار تولید قرار دارند.
در این حادثه، رانندگان این دو تانکر مصدوم شدند که یکی از آن ها به صورت سرپایی مداوا و دیگری برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده است.
علت این حادثه در دست بررسی است.