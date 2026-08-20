به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به‌دنبال این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و حریق را به‌طور کامل اطفا کردند.

این سانحه هیچ‌گونه خللی در روند تولید ایجاد نکرده و واحدهای عملیاتی بطور کامل در مدار تولید قرار دارند.

در این حادثه، رانندگان این دو تانکر مصدوم شدند که یکی از آن ها به صورت سرپایی مداوا و دیگری برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده است.