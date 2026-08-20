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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از جابجایی ۲۱ میلیون تن کالا از مبادی استان خوزستان به سایر نقاط کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: استان خوزستان یکی از ستونهای اصلی پشتیبانی و جابهجایی کالای کشور محسوب میشود که طی مدت اخیر ۲۱ میلیون تن کالا از مبادی این استان به مقاصد مختلف حمل شده است.
او با بیان اینکه در این مدت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار سفر توسط ناوگان باری استان به ثبت رسیده است، افزود: از مجموع کالاهای جابهجا شده، ۶۵ درصد مربوط به حملونقل بروناستانی و ۳۵ درصد سهم حملونقل دروناستانی بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به اینکه اصفهان، تهران، کرمانشاه، همدان، فارس و مرکزی به عنوان مقاصد اصلی کالاهای بارگیری شده از خوزستان شناخته میشوند گفت: در چهار ماهه نخست امسال نیز ۱۵ میلیون تن کالا نیز از سایر استانها به مقصد خوزستان وارد شده است.
خسروی با اشاره به جایگاه ویژه استان در امنیت غذایی کشور افزود: خوزستان با حمل بیش از ۹ میلیون تن کالای دامی و کشاورزی، رتبه نخست را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است؛ بهطوری که ۹۰ درصد این محمولات برای تأمین نیاز سایر نقاط کشور از استان خارج شدهاند.
او ادامه داد: حمل کالاهای راهبردی نظیر گندم انسانی با رشد ۸ درصدی و چغندر با رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده پویایی بخش کشاورزی و لجستیک خوزستان است.