رئیس پلیس فتای استان یزد:با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان و افزایش سفر‌های زیارتی و سیاحتی، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فرصت، با انتشار آگهی‌های جعلی فروش بلیت، تور‌های گردشگری و اماکن اقامتی در فضای مجازی، شهروندان را هدف قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ ابوالحسینی گفت: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان و افزایش سفر‌های زیارتی و سیاحتی، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فرصت، با انتشار آگهی‌های جعلی فروش بلیت، تور‌های گردشگری و اماکن اقامتی در فضای مجازی، شهروندان را هدف قرار می‌دهند.وی افزود:بر اساس هشدار پلیس، مجرمان سایبری با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های آگهی‌محور، شهروندان را به پرداخت وجه یا پیش‌پرداخت برای تهیه بلیت قطار و هواپیما، تور‌های گردشگری و رزرو محل اقامت ترغیب می‌کنند و پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی مالباختگان نیستند.

وی افزود: در برخی موارد نیز کلاهبرداران برای جلب اعتماد بیشتر، مدارک جعلی از جمله بلیت، نشانی و مشخصات اماکن اقامتی غیرواقعی ارائه می‌کنند تا قربانیان را فریب دهند.رئیس پلیس فتای استان یزد گفت: پلیس فتا به شهروندان توصیه می‌کند برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این کلاهبرداری‌ها، از خرید بلیت، تور و خدمات اقامتی از طریق صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و سایت‌های آگهی‌محور خودداری و خدمات مورد نیاز خود را تنها از دفاتر رسمی، مجاز و معتبر تهیه کنند.

سرهنگ ابوالحسینی گفت: همچنین شهروندان باید از پرداخت هرگونه وجه یا پیش‌پرداخت به افراد و مجموعه‌های ناشناس خودداری کرده و پیش از هرگونه معامله، از اعتبار و مجوز فعالیت ارائه‌دهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.