انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، نماینده ولی‌فقیه در گیلان در دیدار با دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور و اعضای این جبهه که صبح امروز در دفتر وی در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک بعثت جدید در تاریخ معاصر بود، گفت: شاید پس از بعثت انبیای الهی، هیچ بعثتی به عظمت این بعثت نرسیده باشد.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به آثار و برکات انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی توانست جهان را تحت تأثیر قرار دهد و در معادلات و تحولات جهانی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه دشمنان دین خدا تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به این بعثت و انقلاب اسلامی به کار می‌بندند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این جنگ نرم، در ابعاد مختلف برنامه‌ریزی گسترده و فراوانی صورت می‌گیرد و این جنگ، بی‌پایان و تمام‌نشدنی است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ظرفیت ملت ایران و حضور جوانان و نوجوانان هوشمند گفت: ملت ما ملتی پرجنب‌وجوش و بیدار است و در رأس عوامل این بیداری، فرمایشات رهبر شهید درباره ضرورت جهاد تبیین، به‌ویژه پس از جنگ، قرار دارد.

آیت الله فلاحتی با تأکید بر اهمیت انس با قرآن و تلاوت آیات الهی، گفت: هر آیه از آیات الهی دارای یک پیوست فرهنگی است و رهبران ما نیز همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

وی همچنین بر رصد مستمر، تجمیع و جذب نیرو‌های دلداده انقلاب در مسیر آرمان‌های رهبری تأکید کرد و گفت: باید به‌صورت مستمر خوراک تبلیغی مناسب و محتوای اثرگذار در اختیار جامعه قرار گیرد.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور: برای مقابله با جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب، جبهه‌ای مردمی تشکیل داده‌ایم

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور نیز در این مراسم، با بیان اینکه «در مقابل ما جبهه‌ای قرار دارد که جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب است»، گفت: در دل جبهه فرهنگی ـ سیاسی غرب، جبهه‌ای با اهداف مشخص صهیونیستی قرار دارد و در دل این جبهه نیز جریان ارتجاع در منطقه فعال است.

سیداحمد عبودتیان با بیان اینکه رهبر شهیدمان فرموده بودند «شما هم باید جبهه‌ای در مقابل جبهه دشمن تشکیل دهید»، گفت: با همفکری و حضور جمعی از افراد هیأتی، نویسندگان و دیگر فعالان فرهنگی، در این زمینه تلاش کردیم.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید بر ضرورت پرهیز از تحجر و قطع نشدن ارتباط با مردم، افزود: آنچه را که رهبر شهیدمان فرمودند، در کف خیابان فهمیدیم و درک کردیم که منظور ایشان چه بوده است.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با اشاره به وجود رهبر جدید گفت: ایمان داریم ایشان نیز مانند دو امام و رهبر پیشین، صالح هستند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرده‌ایم و خود را خونخواه رهبر شهیدمان می‌دانیم.

تأکید بر نقش شبکه‌سازی در فعالیت‌های جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان

دبیر سابق جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان نیز در این دیدار با اشاره به اهداف و عملکرد این جبهه طی ۱۳ سال فعالیت، گفت: در پی جریان انقلاب اسلامی، مفهوم گفتمان‌سازی شکل گرفت و تلاش شد از این طریق به بسیاری از مسائل و شبهات اجتماعی پاسخ داده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی پور‌یوسفی افزود: «شبکه‌سازی» واژه‌ای بود که از سوی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی مطرح شد و زمانی شبکه‌سازی محقق می‌شود که ارتباط و انس قلبی میان افراد وجود داشته باشد و این ارتباط میان اعضا و فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

قرار است عصر امروز مراسم معارفه هادی اصدق‌پور به‌عنوان دبیر جدید جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار شود.