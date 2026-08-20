به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد تقی اختیاری نماینده دفتر مرجع عالیقدر تشیع آیت الله سیستانی در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز گفت:در قرآن کریم پروردگار متعال می‌فرماید شهدایی که در راه خدا جانشان را تقدیم می‌کنند مرده نیستند بلکه زنده هستند و نزد خدا از روزی متنعم هستند.

وی با اشاره به اینکه آیت الله سیستانی فرمودند برای عزیزانی که در مناطق محروم ایران هستند توجه ویژه‌ای داشته باشیم گفت:تاکنون از سوی دفتر آیت الله سیستانی در استان تهران بیش از ۴ میلیون دلار کمک شده است و امروز هم هدیه ایشان را به خانواده معظم شهدا تقدیم خواهیم کرد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی گفت:شهدای ما برای حفظ کیان ایران اسلامی جان عزیزشان را تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه تکریم و تعظیم خانواده معظم شهدا از رسالت‌ها و وظایف اصلی همه ماست گفت:خانواده معظم شهدا دین بزرگی بر گردن همه ما دارند و ما هم وظیفه داریم راه شهیدان را ادامه دهیم.

گفتنی است در پایان مراسم از خانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شد.