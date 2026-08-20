تجلیل از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز
همزمان با اربعین تدفین رهبر شهید امت اسلامی آیین تجلیل از خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
محمد تقی اختیاری نماینده دفتر مرجع عالیقدر تشیع آیت الله سیستانی در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز گفت:در قرآن کریم پروردگار متعال میفرماید شهدایی که در راه خدا جانشان را تقدیم میکنند مرده نیستند بلکه زنده هستند و نزد خدا از روزی متنعم هستند.
وی با اشاره به اینکه آیت الله سیستانی فرمودند برای عزیزانی که در مناطق محروم ایران هستند توجه ویژهای داشته باشیم گفت:تاکنون از سوی دفتر آیت الله سیستانی در استان تهران بیش از ۴ میلیون دلار کمک شده است و امروز هم هدیه ایشان را به خانواده معظم شهدا تقدیم خواهیم کرد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگهای تحمیلی گفت:شهدای ما برای حفظ کیان ایران اسلامی جان عزیزشان را تقدیم کردند.
وی با بیان اینکه تکریم و تعظیم خانواده معظم شهدا از رسالتها و وظایف اصلی همه ماست گفت:خانواده معظم شهدا دین بزرگی بر گردن همه ما دارند و ما هم وظیفه داریم راه شهیدان را ادامه دهیم.
گفتنی است در پایان مراسم از خانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شد.