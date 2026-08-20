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سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفهای رینگ و لاستیک خودروهای لوکس و شاسیبلند با ۱۹ فقره سرقت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت رینگ و لاستیک خودروهای لوکس و شاسیبلند در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۷ نصر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی و پایش تصاویر دوربینهای مداربسته در محلهای وقوع سرقت، موفق شدند مشخصات ظاهری متهم و خودروی مورد استفاده وی را شناسایی و سرنخهای لازم برای شناسایی سارق را به دست آورند.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت متهم و مخفیگاه وی را در یکی از مناطق جنوبی تهران شناسایی کردند.
افشار تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، تیم عملیاتی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شده و وی را دستگیر کرد.
وی خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی از مخفیگاه متهم، چهار حلقه رینگ و لاستیک خودروهای شاسیبلند کشف و ضبط شد و بررسیها درباره منشأ این اموال در دستور کار قرار گرفت.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهم که دارای سوابق متعدد سرقت است، پس از مواجهه با مستندات و ادله بهدستآمده توسط پلیس، به ۱۹ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو بهویژه رینگ و لاستیک اعتراف کرد.
وی افزود: با توجه به اعترافات متهم، تحقیقات برای شناسایی سایر محلهای سرقت، مالباختگان احتمالی و بررسی جرائم مشابه ادامه یافت.
افشار در پایان اظهار کرد: برای متهم پرونده تشکیل و با دستور قضایی، وی برای انجام تحقیقات بیشتر و بررسی سایر جرائم احتمالی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و در ادامه به زندان معرفی شد.
سرهنگ افشار با تأکید بر ضرورت افزایش ضریب ایمنی خودروها از مالکان خواست تا حد امکان خودروهای خود را در پارکینگهای ایمن، روشن و مجهز به دوربین مداربسته پارک کنند و از رها کردن خودرو در معابر خلوت و کمتردد خودداری کنند.