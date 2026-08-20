بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج
وزیر ورزش و جوانان در ادامه سفر به کردستان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید و بر رفع نواقص این مجموعه تاکید کرد.
بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، احمد دنیامالی در ادامه برنامههای سفر خود به استان کردستان، از سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این مجموعه ورزشی، روند تکمیل، امکانات موجود و مشکلات و نواقص باقی مانده آن قرار گرفت.
وی در جریان بازدید از ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج با تأکید بر ظرفیتهای ارزشمند ورزشی کردستان، گفت: برای توسعه ورزش قهرمانی استان باید نقشه راه بلندمدت و برنامه اجرایی پنج ساله بر اساس استعدادها و مزیتهای هر منطقه تدوین شود.
وزیر ورزش و جوانان این مجموعه را یکی از ظرفیتهای ارزشمند ورزشی کشور دانست و اظهار کرد: این ورزشگاه از نظر طراحی، کیفیت ساخت و فضای ورزشی مجموعهای قابل توجه است و باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه بهره برداری حداکثری از آن فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت استعدادیابی هدفمند افزود: هیئتهای ورزشی باید برنامهای مشخص و علمی برای شناسایی استعدادها داشته باشند، چراکه مسیر قهرمان پروری از شناسایی درست استعدادها آغاز میشود.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت کردستان در رشتههایی همچون بسکتبال، قایقرانی و روئینگ گفت: جوانان این استان از توانمندی بالایی برخوردارند و با حمایت و فراهم شدن زیرساختهای مناسب میتوانند در سطوح ملی و بین المللی بدرخشند.
دنیامالی بر نقش هیئتهای ورزشی، مربیان، پیشکسوتان و مدیران استان در تحول ورزش تأکید کرد و گفت: وزارت ورزش نیز حمایت از توسعه زیرساختها و ورزش قهرمانی کردستان را دنبال خواهد کرد.
وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت باشگاههای بزرگ، مجموعههای اقتصادی و دانشگاهها برای حمایت پایدار از تیمها و ورزشکاران شد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اماکن ورزشی آسیب دیده، از برنامه ریزی برای بازسازی این مجموعهها خبر داد و گفت: هدف این است که همه اماکن ورزشی کشور دوباره به چرخه خدمت رسانی بازگردند و مردم و ورزشکاران بتوانند از آنها بهرهمند شوند.
استاندار کردستان در جریان این بازدید با اشاره به اینکه ورزشگاه ۲۲ گولان اکنون قابلیت بهرهبرداری دارد، گفت: این مجموعه برای استفاده کامل ورزشکاران و مردم استان، نیازمند برخی تجهیزات و امکانات است که امیدواریم با دستور وزیر ورزش در نخستین فرصت فراهم شود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز گفت: سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج با وجود برخورداری از امکانات مناسب، برای میزبانی حرفهای رقابتهای ملی به تکمیل برخی تجهیزات تخصصی نیاز دارد.
خاکی افزود: سالن ۲۲ گولان دارای امکاناتی مانند فیزیوتراپی و سوناست، اما تجهیز بخشهای تخصصی از جمله بدنسازی و فیزیوتراپی ورزشی، نیازمند حمایت ملی و اختصاص منابع جدید است.
وی همچنین خواستار تأمین نیروی انسانی و منابع لازم برای نگهداری و بهره برداری مطلوب از این مجموعه شد.