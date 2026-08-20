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ششمین آیین اهدای نشان «سرو سیمین پارسیجان» در حوزه هنری برگزار شد.
ناصر فیض، مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی، با اشاره به فلسفه برگزاری این جلسات گفت: این جلسات تذکری برای توجه به زبان فارسی است. حوزه هنری از قدیم با عملکرد خود پاسدار زبان فارسی بوده و این تلاشها برای متمرکز شدن این فعالیتها انجام شده است. بنیادیترین بخشهای حوزه هنری، ادبیات بوده است و قرار شد جایی بهطور اختصاصی به موضوع زبان فارسی بپردازد و دفتر پاسداشت زبان فارسی افتتاح شد.
نشان سرو سیمین هرماه به فعالان عرصه پاسداشت زبان فارسی اهدا میشود.
زینب سلیمانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: